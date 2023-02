Deputada do PCP no Parlamento Europeu faz périplo pelo Algarve

A deputada do PCP, Sandra Pereira, faz um périplo pelo Algarve passando por Faro, São Brás, Olhão, Tavira, Lagos, Portimão, Albufeira e Silves.

Sandra Pereira, deputada do Partido Comunista Português (PCP) no Parlamento Europeu começou na manhã de hoje uma jornada de trabalho pela região do Algarve, que se estende até sábado, dia 25 de fevereiro.

O objetivo do partido é reforçar a sua intervenção política na região, abrangendo vários temas.

«Numa altura em que as dificuldades dos trabalhadores e populações para fazer face ao aumento do custo de vida são enormes; que é preciso defender serviços públicos e os seus profissionais; que é preciso conhecer problemas do sector produtivo; que é preciso afirmar uma posição de defesa do transporte público; que é preciso conhecer o impacto da falta de apoio ás estruturas da cultura; o PCP irá ainda ao encontro da realidade regional, aprofundando o conhecimento dos problemas mas também para apontar respostas e soluções para os superar», justifica.

Segundo a força política: «os trabalhadores, as populações algarvias e a região podem contar com o PCP para dar voz às suas reivindicações e intervir, dando o contributo que se exige para a solução dos problemas e a resposta às necessidades com que estes se confrontam».

Programa:

Dia 23, quinta-feira:

Faro – 8H Distribuição Escola EB 1 /JI do Carmo

São Brás de Alportel – 10H Visita ao Centro de Medicina de Reabilitação do Sul

Faro -14.45H Distribuição na FAGAR – empresa municipal

Olhão – 16H Encontro c/ Mariscadores e Viveiristas da Ria Formosa, no Jardim dos Patinhos Tavira – 18.30H Reunião c/ Associação Corpo de Hoje, na sede da JF de Tavira

Dia 24, sexta-feira:

Tavira/Faro – 7.35H Contacto c/ utentes na Estação da CP em Tavira e viagem de comboio até Faro

Faro – 8.30H Contacto c/ motoristas rodoviários da EVA e Próximo

Lagos 10.30H Reunião c/ Associação de Regantes e Beneficiários do Alvor

Portimão – 14.30H Contacto c/ trabalhadores do Hospital de Portimão

Portimão – 15.30H Reunião c/ Administração do CHUA – Hospital de Portimão

Albufeira – 17.30H Encontro com Trabalhadores do Hotel Pine Cliffs

Albufeira – 18.30H Contacto c/ trabalhadores estafetas de plataformas digitais

Dia 25 sábado:

Silves – 9H Distribuição no Mercado Municipal de Silves

Silves – 10.30H Visita e Reunião com Bombeiros de Silves