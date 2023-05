DECIR testa hoje meios num exercício em Aljezur, Monchique e Odemira

Exercício nacional de aprontamento do dispositivo especial de combate a incêndios rurais (DECIR) testa hoje a articulação entre as regiões do Alentejo e do Algarve.

Este ano, o habitual exercício final, que encerra o exigente processo de aprontamento do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) no Algarve, será de âmbito nacional e terá amanhã, dia 26 de maio, entre as 06h00 e as 18h00 horas, envolvendo os municípios de Aljezur, Monchique e Odemira, num cenário fictício de incêndio rural de elevada complexidade.

O exercício DECIRALEX ́23 terá como principal objetivo testar a articulação entre os diferentes níveis de atuação da Proteção Civil e a coordenação entre os Comandos Regionais e Sub-regionais de Emergência e Proteção Civil, territorialmente competentes, numa ocorrência de dimensão suprarregional.

Será jogado por mais de 300 operacionais das diferentes forças e serviços do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), conjugando o treino das equipas de posto de comando operacional no nível estratégico e o desenvolvimento prático das ações de supressão e proteção na dimensão do comando tático e da manobra, promovendo o aperfeiçoamento técnico das equipas de intervenção.

Será o momento para «pôr à prova» todo o planeamento levado a cabo nos últimos meses, logo será conduzido pelo Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil, como se de uma situação real se tratasse, com movimentação de meios dos diferentes Agentes de Proteção Civil e Entidades Cooperantes, que integram Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais destacando-se o empenhamento de 209 Bombeiros, distribuídos por 49 equipas multivalências do Algarve e do Alentejo.

O Posto de Comando Operacional, órgão diretor das operações, funcionará no Campo de Futebol de Odeceixe, onde estará instalado o Centro de Tático de Comando (CETAC) da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e a sua operacionalização será da responsabilidade da Equipa de Posto Comando Operacional Regional do Algarve, primeira do país formatada para gerir operações complexas.