Decathlon recruta pessoal para nova loja em Albufeira

A nova Decathlon Albufeira, estará localizada na Guia, ao lado do Centro Comercial AlgarveShopping. A abertura está prevista para o início deste verão.

A Decathlon Albufeira, estará localizada mais precisamente na Guia, ao lado do Centro Comercial AlgarveShopping, contará com mais de 60 desportos disponíveis em loja, destaque para uma oferta imediata forte para os desportos praia, aquáticos, corrida, campismo, trekking, ciclismo e golfe.

E se precisar de mais oferta? Terá acesso à maior gama mundial da Decathlon, com o melhor prazo de entrega e um serviço gratuito de Click e Recolha.

A nova loja, vai disponibilizar também um conjunto de serviços ligados à circularidade, para ajudar a prolongar o tempo de vida dos artigos de desporto: Compra e Venda de Usados de Desporto; Aluguer de Material Desporto e ainda Serviço de Reparação, Manutenção e Personalização de artigos desportivos.

Com uma superfície de venda com cerca de 2.000 metros quadrados (m²), com um vasto parque de estacionamento gratuito e exclusivo a clientes, conta ainda com postos de abastecimento para viaturas elétricas, estando a loja preparada para produzir energia renovável através dos painéis solares instalados no edifício.

A Decathlon já iniciou o processo de recrutamento da futura equipa, para cerca de 50 colaboradores. Esta é uma oportunidade para aliar a paixão pelo desporto, com o comércio e o início de uma carreira profissional na Decathlon. Envio de candidaturas, pelo site de recrutamento.

Esta será a quarta loja da Decathlon no Algarve, permite reforçar a presença na região e tornar ainda mais acessível o desporto a todos os albufeirenses e visitantes.