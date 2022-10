Debate sai à rua em Portimão no Dia Municipal para a Igualdade

Portimão assinala o Dia Municipal para a Igualdade através de várias iniciativas em prol da inclusão, na segunda-feira, 24 de outubro.

Portimão assinala na segunda-feira, 24 de outubro, o Dia Municipal para a Igualdade através de iniciativas em prol da inclusão e da participação, que incluem a ação «Our speaker’s corner», que levará o debate sobre a temática da igualdade ao centro da cidade pela voz dos jovens do clube de Filosofia da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, assim como a apresentação de um livro onde se aborda a diversidade e a aceitação, além da realização de um workshop sobre os direitos das crianças.

O programa deste dia especial, que resulta da subscrição do Protocolo de Cooperação para a Igualdade e a Não Discriminação celebrado entre o Município de Portimão e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, arrancará com o «Our Speakers Corner», com intervenções sobre cidadania por parte de alunas e alunos do Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes, que decorrerá a partir das 15h00 na Alameda da República.

O objetivo é reproduzir simbolicamente um speaker’s corner, local de Hyde Park, na cidade de Londres, conhecido por ser um espaço de intervenção pública, cidadania e liberdade de expressão.

Este evento é organizado pelo clube de Filosofia da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, intitulado o «Clube dos Filósofos Vivos», sendo extensivo a todos os interessados, desafiados a falar abertamente sobre o tema da igualdade.

O programa encerrará no dia 27 de outubro, com a apresentação na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes do livro «Aventureira Marielle e o dia da fotografia», onde se escreve sobre amor próprio, tolerância e orgulho, em nome da diversidade e da aceitação.

Com sessões agendadas para as 9h30, 10h30 e 14h30, a apresentação destina-se a escolas, associações e instituições particulares de solidariedade social com intervenção na infância ao nível do 1º Ciclo, sendo a inscrição gratuita, mas obrigatória até ao dia 26 de outubro, através de email (saude.cidadania@cm-portimao.pt).

Desde 2010 que se comemoram por todo o território nacional iniciativas em nome da igualdade, inclusão e participação, por centenas de organizações representativas da sociedade civil e da esfera pública, num movimento a que a Câmara de Portimão também se associou, ao instituir o Dia Municipal para a Igualdade.

Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação

A propósito, está marcada para 9 de novembro próximo a apresentação pública do 2º Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação, sob o mote «Portimão, Somos Igualdade».

Este importante instrumento local de trabalho surge na sequência de um importante processo de reformulação, no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação «Portugal + Igual» 2018-2030, e visa contribuir ativamente para a promoção da igualdade de género.

O grande objetivo do plano é consciencializar todos os que vivem ou trabalham no concelho de Portimão para as questões que a temática envolve quanto à linguagem, à parentalidade, aos direitos laborais, ao combate de estereótipos e, sobretudo, ao respeito de cada um.

A abrir o programa das ações previstas neste segundo plano, está agendada para dia 18 novembro, pelas 10h00, na Biblioteca Manuel Teixeira Gomes o workshop «Direitos para todas as Crianças».

Dirigido a crianças do 1.º Ciclo, o workshop será dinamizado pela ECOS – Cooperativa de Educação Cooperação e Desenvolvimento, que utilizará várias dinâmicas de abordagem, entre as quais uma introdução aos temas da igualdade com base na Convenção sobre os Direitos da Criança, intitulada «Direitos do Coelho», e colagens criativas com recortes da conhecida imagem das Caixas da Equidade. Também serão debatidas expressões como «igualdade», «equidade», «inclusão”, «racismo», «feminismo» ou «liberdade» e construída uma nuvem de palavras.

Com inscrição gratuita, mas obrigatória, através de email (saude.cidadania@cm-portimao.pt) até ao dia 16 de novembro.