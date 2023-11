De quinta a domingo, soam os órgãos de tubos no Algarve 

Os órgãos de tubos vão soar em Faro, Boliqueime, Loulé e Tavira, em várias iniciativas do Festival de Órgão do Algarve.

Na quinta-feira, dia 16 de novembro, na Igreja da Sé em Faro, tem lugar às 10h00 um concerto pedagógico com órgãos de tubos dirigido a crianças em idade escolar. Através das peripécias de várias personagens e com o organista André Ferreira, onde será contada a história dos mais de 300 anos do Grande Órgão da Catedral de Faro.

Na parte da tarde, mas já em Tavira, a visita guiada pelo mestre organeiro Dinarte Machado ao interior dos órgãos de tubos inicia-se às 18h na Igreja de S. José (antigo hospital), passa pela Igreja de Santiago e termina na Igreja da Misericórdia. Para inscrições ou outras informações poderá usar o contacto telefónico (916 782 780) ou e-mail (musicaxxi@gmail.com).

Na sexta-feira, dia 17 de novembro, na Igreja Paroquial de Boliqueime, o organista André Ferreira e Ensemble 258 apresentam música de câmara, com vozes soprano, harpa barroca, baixo e oboé barroco, sob o tema «O Mística Rosa».

No mesmo dia, na Igreja da Misericórdia de Tavira, o organista Sérgio Silva junta-se a Nuno Mendes (violino barroco) e Pedro Massarrão (violoncelo barroco) para um programa ibérico, mas essencialmente italiano e alemão, dos séculos XVI a XVIII.

No sábado, dia 18 de novembro, tem lugar às 10h00 um workshop de Órgão por André Ferreira na Igreja Paroquial de Boliqueime e um workshop de Canto por Teresa Duarte no Conservatório de Música de Loulé – Francisco Rosado. Para inscrições ou outras informações poderá usar o contacto telefónico (916 782 780) ou e-mail (musicaxxi@gmail.com).

Nessa noite, na Igreja do Carmo em Faro, o organista André Ferreira e Ensemble 258 voltam a juntar-se para apresentar um novo programa de música de câmara instrumental, desta vez sob o tema «Missa a S. João Evangelista».

No domingo, dia 19 de novembro, realiza-se às 15h00 na Igreja da Sé em Faro, o habitual concerto de alunos e convidados da Escola de Órgão Sé de Faro.

Ainda nessa tarde, realiza-se às 18h00 um concerto na Igreja Matriz de Loulé, com Sérgio Silva, Nuno Mendes (violino barroco) e Pedro Massarrão (violoncelo barroco). Será utilizado um órgão positivo, cedido pela Sé de Santarém

E decorre até dia 19 de novembro a participação no concurso de fotografia, realizado em parceria com a Associação ALFA e a UAlg/ESEC e contando com os apoios da FNAC e do Hotel Faro.

Os concertos nas igrejas são de entrada livre e não carecem de reserva prévia.

O Festival de Órgão do Algarve 2023 conta com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve, dos municípios de Faro, Loulé, Portimão e Tavira, da agência luxemburguesa Kultur LX, com o apoio à divulgação da Região de Turismo do Algarve, com os parceiros de comunicação Antena 2, Sul Informação e Rua FM e com o parceiro de alojamento Hotel Faro. Conta ainda com a parceria da Diocese do Algarve, do Cabido da Sé de Faro, da Ordem do Carmo de Faro, das Paróquias de Portimão, Boliqueime e Tavira e da Santa Casa da Misericórdia de Tavira.