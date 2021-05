«Danças do Guadiana» reúnem escolas e companhias de VRSA

Iniciativa integra o programa Bezaranha.

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) apresenta, no dia 15 de maio, a primeira de três sessões da iniciativa «Danças do Guadiana», que decorrerá durante o mês de maio e será transmitida, em formato digital, nos canais do município e do programa «Bezaranha – Há ventos que vêm por bem!», promovido em parceria com os 16 municípios da região e a Direção Regional da Cultura.

As «Danças do Guadiana» contam com a participação de vários grupos/escolas/companhias de dança do concelho de VRSA, nomeadamente a Academia de Baile Gracia Diaz, Academia de Ballet Contemporâneo, Companhia de Dança a Idade de Ouro, Conservatório Regional de VRSA e Splash Escola de Dança.

A primeira transmissão acontece a 15 de maio, a partir da cidade de Vila Real de Santo António, às 21h30 (podendo ser vista nas páginas de Facebook do município e do programa Bezaranha).

Durante o mês de maio estão agendadas mais duas sessões: a 22, em Monte Gordo, e a 29, na aldeia de Santa Rita.

O programa «Bezaranha» abrange um conjunto de eventos culturais em todos os concelhos algarvios, contribuindo, desta forma, para apoiar financeiramente os artistas locais de cada município, realizando também itinerâncias entre concelhos.

Esta programação em rede tem como objetivo a valorização do território, nomeadamente a promoção de atividades ao ar livre, e permite, em simultâneo, adaptar as atividades às condicionantes da realidade pandémica e programar as ações culturais nos monumentos e em locais históricos ou não convencionais.

Está integrado no projeto Algarve – Programação Cultural em Rede, que resulta de uma candidatura que a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) submeteu no âmbito do Programa Operacional Regional do Algarve (CRESC Algarve 2020) e que foi aprovada a 30 de dezembro de 2020.

O projeto pretende igualmente a dinamização do turismo cultural e a captação de novos públicos e visitantes para a região, dando, por um lado, um contributo à retoma turística e ao combate à sazonalidade e, por outro, um contributo para a promoção e desenvolvimento do património cultural enquanto instrumento de diferenciação, qualificação e competitividade da região do Algarve.

A programação do programa «Bezaranha» conta com iniciativas em múltiplas áreas artísticas (música, teatro, dança, artes de rua, cinema, artes visuais) e decorre durante o ano de 2021.