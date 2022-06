Dança será estrela de uma Gala da Paz solidária em Lagoa

Entrada é gratuita mediante a doação monetária ou de bens.

O Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, recebe no dia 6 de julho, quarta-feira, às 19h00, a Gala da Paz, dinamizada pela Classical Academy of Ballet (CAB).

Este será um espetáculo de Dança nos estilos Clássico e Contemporâneo, com a participação dos jovens bailarinos da CAB, recentemente galardoada com o prémio de melhor escola no YAGP Berlim.

A entrada na Gala é gratuita, mediante a contribuição monetária ou entrega de bens, a reverter a favor dos refugiados ucranianos, através da Associação SOS Oncológico.

Entre os bens pedidos, estão produtos de higiene pessoal, alimentos não perecíveis e material de primeiros socorros.