Os CTT – Correios de Portugal informam que vão manter a distribuição de correio e encomendas e as mais de 550 lojas próprias abertas durante este novo período de confinamento.

Os CTT manterão os seus cerca de 5000 carteiros na rua e contam com os seus cerca de 2500 atendedores para garantir a prestação dos serviços às populações, contribuindo para a manutenção das cadeias logísticas e para o funcionamento da economia, tal como já aconteceu no primeiro confinamento, entre março e maio de 2020, ligando pessoas e empresas.

Além disso, os CTT contam já com uma vasta oferta de produtos digitais, virados para apoiar as empresas na sua atividade, criados em resposta à pandemia COVID-19.

Assim, os CTT disponibilizam os serviços CTT Criar Lojas Online, que permite às empresas que não têm presença digital criar uma loja online de forma simples e rápida e que conta já com mais de 1500 lojas registadas; o serviço CTT Comércio Local, em articulação com os municípios, para que os comerciantes locais possam vender os seus produtos online e uma oferta completa de feiras e showrooms digitais, em parceria com o Dott, permitindo que as tradicionais feiras regionais se realizem em ambiente digital.

Os CTT reforçaram também o número de Cacifos 24 horas disponíveis para o público em geral e lançaram uma oferta corporativa destes cacifos, direcionada para empresas que queiram simplificar o seu processo de distribuição de correio, sobretudo encomendas.

Foram também lançadas diversas parcerias, nomeadamente com a Associação Nacional de Farmácias para a entrega de medicamentos em casa, com a Uber para entregas em urgentes em várias cidades e também uma oferta de entregas verdes, em parceria com a Nespresso, a pensar na sustentabilidade das empresas e que consiste na utilização de veículos elétricos para as entregas da Nespresso em Lisboa.

Os CTT contam também com vários serviços para as empresas manterem os negócios ativos através de ferramentas online, facilitando o processo de envio e receção de correspondência e encomendas sem sair de casa ou do escritório, nomeadamente os serviços Envios Online, CTT Logística, Criar campanhas Online, Reencaminhar para outra morada, Expresso Para Hoje Online, Produção online de correio e o ViaCTT.

Já para clientes particulares, os CTT disponibilizam produtos online para o envio e receção de cartas e encomendas, nomeadamente os envios online (envios Expresso online a partir de casa, com recolha no domicílio), o Expresso para hoje Online, Reencaminhar para outra morada e Alterar a entrega.

Os CTT vão prosseguir o plano de reabertura de Lojas próprias em sede de concelho, tendo à data de hoje reaberto já 24 das 33 Lojas CTT, reforçando a proximidade às populações e a capilaridade da sua rede de retalho.

OS CTT continuam a proporcionar às pessoas a possibilidade de ficarem em casa podendo satisfazer os seus pedidos de entrega de bens necessários, e às empresas que a sua logística e distribuição se mantenham ativas, fazendo com que a economia continue a funcionar.

Os CTT estão, desde a primeira hora, a implementar medidas de mitigação de contágio por COVID-19 em todo o processo de tratamento e entrega de correio e encomendas e na rede de retalho. Os CTT, mantendo a prestação de um serviço de qualidade e a proximidade às populações, apelam também ao seguimento rigoroso das recomendações da Direção-Geral da Saúde, por forma a garantir a segurança dos clientes, mas também dos colaboradores a Empresa.