Através do serviço «CTT Comércio Local».

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) estabeleceu uma parceria com os CTT para a implementação, no concelho, do serviço «CTT Comércio Local», facilitando assim a presença online dos comerciantes locais.

O serviço permite que os produtores locais e pequenos comerciantes, que tradicionalmente têm apenas atividade de comercialização física, passem a ter acesso a uma plataforma eletrónica onde podem vender os seus produtos, neste caso uma aplicação, gerando negócio de comércio eletrónico.

Gratuita, a ferramenta «CTT Comércio Local» está disponível para os comerciantes das três freguesias do concelho de VRSA, que podem expor e escoar os seus produtos online, enquanto os munícipes podem efetuar as suas compras a partir da segurança do lar.

Este serviço «ajuda ainda a promover a sustentabilidade do tecido empresarial do concelho e assegura um primeiro passo na transição digital destas empresas, que de outra forma dificilmente teriam acesso a uma plataforma eletrónica para a venda dos seus produtos», afirma o município.

O consumidor poderá, através do telemóvel e tendo em conta a sua localização, ver que comerciantes e produtores da região estão presentes na aplicação, entrar em cada uma das lojas, efetuar as compras e pagar através de MB Way, cartão de crédito ou cartão de débito.

Os comerciantes interessados em aderir ao serviço poderão solicitar mais informações através dos telefones 210 471 616 (CTT), 281 510 000 (Câmara Municipal) ou por e-mail. Já a aplicação, pode ser gratuitamente descarregada na Google PlayStore ou na AppStore nos iPhones.