Cruz Vermelha promove diversos rastreios à população em Silves

Iniciativa é apoiada pelo município de Silves.

O novo posto móvel de saúde do Centro Humanitário de Silves-Albufeira da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP-CHSA) estará em frente ao Mercado Municipal de Silves no próximo sábado, dia 23 de julho, entre as 9h00 e as 13h00, onde efetuará diversos tipos de rastreios junto da população.

Nos serviços disponíveis incluem-se a avaliação de tensão arterial, frequência cardíaca, oximetria de pulso, glicémia capilar, colesterol e ácido úrico, com uma equipa de enfermeiros que estará disponível para a aconselhar a população em diversas questões no âmbito da saúde.

O Centro Humanitário de Silves-Albufeira da Cruz Vermelha Portuguesa tem como missão «prestar assistência humanitária e social, em especial aos mais vulneráveis, prevenindo e reparando o sofrimento e contribuindo para a defesa da vida, da saúde e da dignidade humana».

No âmbito da sua estratégia, o CVP-CHSA «pretende desenvolver algumas linhas de atuação, entre as quais a prevenção secundária na forma de rastreios, por forma a contribuir para a deteção precoce de eventuais problemas de saúde que ainda não se tenham manifestado».