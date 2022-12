Criatividade e Turismo foram mote do 2º Bootcamp da Startup de Albufeira

O 2º Bootcamp da Startup de Albufeira «foi um sucesso» e culminou na apresentação de seis projetos desenvolvidos nas mais diversas áreas.

O 2º Bootcamp da Startup Albufeira terminou na passada quinta-feira, dia 24 de novembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Município com a apresentação final dos projetos desenvolvidos.

Foram seis os projetos apresentados nesta edição, organizada em parceria com o Territórios Criativos, e que teve como mote a Criatividade e o Turismo.

«O turismo absorve uma série de diferentes atividades económicas que contribuem para o desenvolvimento da região», referiu José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

O edil mostrou-se satisfeito com o sucesso alcançado pela iniciativa, realçando a importância de se produzirem resultados concretos para os participantes que, «após trabalharem com grande afinco nos seus projetos durante mais de um mês e meio, espera-se que sejam capazes de conseguir resultados positivos e vingar na sua área de negócios».

Rolo terminou o seu discurso realçando «a importância do empreendedorismo, sobretudo, no panorama de incertezas que estamos a atravessar».

Ainda antes da apresentação dos projetos, realizou-se a conferência «O Papel da Cultura no Turismo», que contou com as participações de Adriana Nogueira, diretora regional da Cultura do Algarve, Hélder Martins, presidente da AHETA – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve e Anabela Santos, coordenadora da Via Algarviana.

A diretora regional destacou «que é importante que os turistas venham visitar os monumentos e as atividades culturais que se desenvolvem no Algarve e é nesse sentido que a promoção da cultura e do turismo cultural deve ser entendida. Olhamos para o turismo como forma de trazer visitantes para conhecerem e fruírem do nosso património e das atividades culturais existente na região».

Por sua vez, Hélder Martins apontou a cultura e o desporto como «ferramentas extremamente importantes» para atenuar o pico da sazonalidade e a desertificação do interior, realçando a necessidade de se promover «o casamento entre a cultura e o turismo».

Destacou, no entanto, a existência de problemas ligados ao desenvolvimento do turismo no interior, nomeadamente a necessidade de se criarem infraestruturas de alojamento e restauração.

«Só conseguimos fixar pessoas no interior se houver atividade económica», apontou, acrescentando a necessidade de se adaptar a legislação às localidades, referindo-se concretamente aos pequenos produtores locais.

Já Anabela Santos enfatizou o «grande esforço» desenvolvido na última década «para mostrar que o Algarve tem uma oferta complementar ao tradicional sol e mar, apesar de ainda estar no início do caminho».

Na apreciação dos seis projetos do 2º Bootcamp da Startup Albufeira, os fatores relevantes para as jurados foram, precisamente, a Criatividade e a Inovação.

Antónia Correia (UAlg), Hélder Martins (AHETA), Maria Inês Galvão (empresária) e Vera Gomez (IAPMEI) foram os convidados pela autarquia a constituírem o grupo de jurados.

Empreendedorismo é aposta em Albufeira

Agnus Consulting, de Mafalda Cordeiro (auxiliar jovens empreendedores no processo de criação de empresas e negócios); Zimbora, de Sara Batista (app e website para agenda cultural); Malha, de João Silva (agência de comunicação e gestão de marcas); Minds On Digital, de Lúcia Ventura (apoio a marcas e pequenos e médio negócios no desenvolvimento online); Bvolt Renováveis, de Nuno Aires (projeção e instalação de ares condicionados e mecanismos de refrigeração) e Scott Pump Unit, de João Satfield (equipamento acionado por energia eólica destinado a mitigar a crise energética), foram os projetos empresariais apresentados nesta edição.

«Nos últimos anos, o empreendedorismo tem sido considerado uma questão muito importante para o município», assegurou Cristiano Cabrita, vereador com o pelouro do Empreendedorismo.

O autarca destacou, igualmente, o sucesso do 2º Bootcamp Startup Albufeira e manifestou o desejo de «fazer com que estes projetos saiam do papel. O município tem apostado e vamos continuar a apostar no empreendedorismo, em colaboração com os nossos parceiros e o conhecimento disponível a nível local e regional».

Para os participantes, Cabrita deixou uma mensagem. «O vosso trajeto não termina hoje e aqui. Este é o primeiro pontapé de saída e o nosso Gabinete de Empreendedorismo está sempre de portas abertas para vos receber, ajudar e para que os vossos projetos possam ver a luz do dia».