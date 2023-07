Crianças e jovens lacobrigenses já começaram a «Viver o Verão»

Crianças e jovens lacobrigenses já iniciaram atividades parte do programa «Viver o Verão» que decorre durante toda a interrupção escolar.

O programa de ocupação de tempos livres (OTL) para crianças e jovens do município de Lagos teve início esta semana e contará com diversas atividades ao longo das suas férias de verão.

Com mais de vinte anos de existência, este programa promovido pela autarquia visa desenvolver competências pessoais e sociais, incentivar hábitos de vida saudáveis, estimular as capacidades criativas e educar para a cidadania, permitindo também ocupar as crianças num período de maior fluxo no Algarve em que os seus encarregados de educação se mantêm a trabalhar.

Entre iniciativas lúdico-pedagógicas e desportivas e saídas de campo que irão decorrer nos meses de julho e agosto, as atividades decorrerão na cidade e nos núcleos de Bensafrim e Barão de São João, Luz e Odiáxere.

São cerca de 700 crianças e jovens – distribuídos entre minis (6 aos 13 anos), juniores (14 e 15 anos) e monitores (jovens com idades entre os 16 e os 29 anos) – que participam nesta nova edição em que o período destinado às crianças volta a ser mensal.

A acompanhar os pequenos participantes e a equipa de técnicos do projeto, mais de uma centena de jovens monitores irão assegurar a segurança das crianças no decorrer das atividades e saídas para o exterior, podendo também optar por colaborar no Serviço de Promoção Ambiental em campanhas de sensibilização nas praias ou com o Serviço de Apoio à Família da autarquia.

Outra novidade desta edição de 2023 passa pela implementação do projeto piloto «Viver o Verão +IN», uma componente do programa de OTL destinado a crianças com necessidades específicas que decorrerá entre 21 de agosto e 1 de setembro e que contará com a participação de monitores a frequentar licenciatura na área das terapias de reabilitação.