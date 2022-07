Creactivity Bus desafia criatividade dos mais novos em Portimão

Além de workshops, serão possíveis visitas de exploração livre.

O projeto itinerante Creactivity regressa entre os dias 1 e 5 de agosto à zona ribeirinha de Portimão, trazendo um autocarro cheio de soluções criativas para as crianças e jovens entre os 6 e os 16 anos.

O objetivo desta iniciativa passa por «despertar o engenho, a destreza e a criatividade dos mais pequenos», sendo novamente acolhida em Portimão através da Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, com o apoio do Porto de Portimão.

Patrocinado pelo BPI e Fundação «la Caixa», este projeto pedagógico aposta «na conceção e no desenvolvimento de ideias originais para problemas simples, proporcionando aos inscritos a participação em workshops com materiais do dia-a-dia e algumas ferramentas, incentivando-os a pensar com as mãos e a dar vida às suas próprias ideias, através do espírito empreendedor, da cooperação e da reflexão», explicam os responsáveis.

Os workshops, destinados a crianças e jovens do concelho, decorrerão nos cinco dias em que o veículo estiver estacionado em Portimão, das 10h00 às 14h00, e entre as 16h00 e as 20h00, sob reserva prévia pelos números 308 802 699 / 934 146 505, ou por e-mail.

Serão igualmente possíveis visitas de exploração livre.