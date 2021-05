CP tem viagens Intercidades entre Lisboa e Faro a partir dos 4,50 euros

Campanha contempla descontos em várias rotas.

A CP – Comboios de Portugal disponibiliza, a partir de hoje, dia 18 de maio, cerca de 17.920 viagens, numa média de 271 viagens diárias, com descontos até 80 por cento nos comboios Intercidades, em segunda classe.

A campanha abrange diversas rotas, com diferentes valores, destacando-se a ligação entre Lisboa e Faro com preços a partir dos 4,50 euros.

Os bilhetes disponíveis podem ser comprados com a antecedência mínima de 10 dias, relativamente à data da viagem, sendo válidos para viagens a realizar entre 28 de maio e 31 de julho.

Além da rota que liga o Algarve à capital do país, estão também disponíveis preços especiais nos seguintes percursos: 2,50 euros para ligações entre Lisboa e Évora; três euros para ligações entre Lisboa e Beja; quatro euros para ligações entre Lisboa e as cidades de Coimbra ou Covilhã; 4,50 euros para ligações entre Lisboa e a Guarda; cinco euros para ligações entre Lisboa e Porto e, por fim, 5,50 euros para ligações entre Lisboa e as cidades de Braga, Viana do Castelo ou Guimarães.

Os bilhetes podem ser adquiridos na Bilheteira Online, na App CP e nos restantes canais da CP.