CP reduz comboios de longo curso nos próximos dois fins de semana

A CP vai suprimir nos próximos dois fins de semana a partir das 13 horas os comboios Alfa Pendular e Intercidades.

A CP vai suprimir nos próximos dois fins de semana a partir das 13 horas os comboios Alfa Pendular e Intercidades na sequência do recolher obrigatório, medida do estado de emergência para conter a pandemia de COVID-19.

Em declarações à Lusa, fonte da empresa adiantou que os comboios Alfa Pendular e Intercidades vão ser suprimidos nos próximos dois fins de semana (14 e 15 e 22 e 23) por causa do recolher obrigatório decretado pelo Governo.

«Todos os passageiros que já tinham adquirido bilhete para estas viagens terão de contactar a CP para serem reembolsados sem custos», disse.

De acordo com a fonte, a oferta de comboios urbanos e regionais vai manter-se.

Na madrugada de domingo, após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que a circulação estará limitada nos próximos dois fins de semana entre as 13 horas de sábado e as 5 de domingo e as 13 horas de domingo e as 5 horas de segunda-feira nos 121 concelhos de maior risco de contágio.

O governo decretou também o recolher obrigatório entre as 23h00 e as 5h00 nos dias de semana, a partir de segunda-feira e até 23 de novembro, nos 121 municípios mais afetados pela pandemia.

As medidas afetam 7,1 milhões de pessoas, correspondente a 70 por cento da população de Portugal, dado que os 121 municípios incluem todos os concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Segundo o decreto que regula a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, que entrou em vigor às 0h00 e foi publicado em Diário da República na noite de domingo, são permitidas as «deslocações a mercearias e supermercados e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de higiene, para pessoas e animais».

Nestes estabelecimentos, lê-se no diploma, «podem também ser adquiridos outros produtos que aí se encontrem disponíveis».