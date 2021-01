O ponto de situação sobre a vacinação contra a COVID-19 na região foi dado por Paulo Morgado, presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, esta tarde em Loulé.

«Outro aspeto que acho importante são as questões que se prendem com a vacinação. A vacinação COVID-19 está a decorrer, de forma tranquila, de forma efetiva em toda a região de acordo com aquilo que é o plano nacional, que foi traçado com prioridades que são nacionais e para todo o país», garantiu o presidente da ARS Algarve, durante a conferência de imprensa para dar conta da atual situação epidemiológica no Algarve, ao início da tarde, nas instalações do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, em Loulé.

«Depois de ter sido feita a vacinação dos chamados profissionais prioritários, quer dos cuidados hospitalares, quer dos cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde (SNS), está a seguir-se a vacinação dos outros grupos» de risco.

A seguir aos profissionais de saúde, a prioridade «são os utentes de lares, de

Estruturas Residenciais Para Pessoas Idosas (ERPIs) e da rede nacional de cuidados continuados e também os seus funcionários. É esse o processo que está a decorrer. Nos concelhos do Sotavento esse processo está terminado e está a decorrer agora nos concelhos do Algarve central e do Barlavento. Vai prosseguir ao longo dos próximos dias. Vamos vacinar no fim de semana e ao longo da próxima semana. Esse aspeto está a fluir, a decorrer de uma forma sem problemas, sem efeitos secundários graves da vacina, sem complicações», garantiu.

Já em relação à testagem nas escolas, «esse processo decorreu a partir de quarta-feira e durou só dois dias porque hoje as escolas estão encerradas. Decorreu na Escola Secundária de Tavira e testámos um total de 168 alunos, professores e funcionários não docentes e tivemos zero testes positivos», sublinhou.

«Temos também em funcionamento uma linha de apoio psicológico nos nossos centros de saúde. Mantém-se em funcionamento. Tivemos um incremento dos pedidos nas últimas semanas e já ajudámos ou estamos a ajudar um total de 263 pessoas. É um serviço que também achamos importante porque as consequências de ordem psicológica desta pandemia que teima em nunca mais acabar, mas que havemos de dar conta disto. Eles estão aí e existem nos profissionais que também estão obviamente sobre pressão nestes últimos meses», concluiu.