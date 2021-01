COVID-19: Testes em escola de Armação de Pêra detetam cinco casos

Testagem massiva aconteceu depois de um resultado positivo por parte de um professor.

O município de Silves, em articulação com a Delegada de Saúde e demais entidades envolvidas na resposta à pandemia, tem «mantido e adotado medidas produtivas, por forma a poderem ser criadas as condições de testagem rápida de um elevado número de pessoas, sempre que tal se verifique necessário, e com o intuito de antever cenários e proceder ao desenvolvimento precoce de ações que permitam mitigar o curso da COVID-19 no concelho».

O caso concreto da testagem de cerca de 250 alunos, ocorrida no passado dia 16 de janeiro, na Escola E.B 2,3 Dr. António da Costa Contreiras, em Armação de Pêra, foi mais uma destas medidas, de onde resultou a identificação de cinco alunos com resultados positivos e dois alunos com resultados inconclusivos.

A disponibilização de apoio social e psicológico, a manutenção do transporte municipal de apoio à comunidade, o apoio à criação do centro de triagem à COVID-19, assim como a disponibilização da FISSUL para instalação do Centro de Testes e a ativação do Fundo de Emergência Social, são outras das ações já implementadas pela autarquia.