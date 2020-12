Surto de COVID-19 identificado no Lar de Santa Maria do Centro Paroquial de Tavira.

A informação é avançada por Miguel Neto, presidente da direção do Centro Social e Paroquial de Santa Maria de Tavira.

«É com profundo pesar que vos comunico que hoje, dia 29 de dezembro, foi diagnosticada a um grupo de 25 utentes e um funcionário, a doença COVID-19, provocada pelo vírus SARS-COV2. Pese embora todas as medidas que, desde a primeira hora e logo em março último tomámos, a nossa instituição, tal como outras, vê-se afligida de forma mais intensa por esta pandemia que persiste em nos acompanhar», diz o responsável em comunicado enviado à redação do baralvento.

Os utentes infetados «encontram-se isolados dos restantes, nas instalações do Lar de Santa Maria, onde uma equipa dedicada lhes presta cuidados de forma regular, garantindo, todo o apoio e tratamento que necessitem. Essa equipa segue as indicações prestadas pelo delegado de Saúde de Tavira e conta com o apoio de um médico e um enfermeiro do Serviço Nacional de Saúde», informa.

Para organização de toda esta operação, «os familiares responsáveis pelos utentes, sendo estes aqueles que estão identificados no contrato de prestação de serviços, serão diariamente contactados pela nossa instituição, afim de dar conta do ponto de situação de cada familiar».

Já foram contactados desde logo os familiares dos utentes infetados e, em seguida, os familiares dos utentes não infetados.

«Desde já solicitamos que não efetuem chamadas telefónicas para a instituição, por forma a não sobrecarregar as linhas telefónicas, garantindo que toda a informação vos será prestada atempadamente e de forma clara e esclarecedora», lê-se ainda.

Miguel Neto agradece ainda «todo o apoio prestado pela Segurança Social e Câmara Municipal de Tavira «que, desde a primeira hora, estiveram presentes e mobilizaram esforços para que possamos conter este surto e que aos nossos utentes nada falte. E a todos os nossos trabalhadores, que estão a demonstrar para com os utentes toda a dedicação e empenho, o nosso muito obrigado».