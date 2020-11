COVID-19: Silves confirma que não é concelho de risco

A Câmara Municipal de Silves em articulação com a Direção-Geral de Saúde (DGS) e com as Autoridades Locais continua a apelar para que todas as medidas consideradas necessárias sejam adotadas no sentido de controlo e contenção da propagação do novo Coronavírus.

Apesar do concelho de Silves não estar incluído nos concelhos de risco elevado de contágio, o município relembra as regras e recomendações definidas a nível nacional aplicadas aos concelhos com risco elevado de transmissão da COVID-19, dando sequência ao estado de Emergência decretado no dia 6 de novembro de 2020 pelo Presidente da República:

Obrigatoriedade de uso de máscara na via pública, quando não está garantido o distanciamento físico determinado pela DGS;

A proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 6h00 em dias de semana e a partir das 13h00 aos sábados e domingos;

A possibilidade de realizar medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no acesso a: locais de trabalho; estabelecimentos de ensino; meios de transporte; espaços comerciais, culturais e desportivos (a recusa de medição ou indicação de temperatura corporal igual ou superior a 38.º C pode determinar o impedimento no acesso aos locais);

A possibilidade de exigir testes de diagnóstico para a COVID-19 nas seguintes situações: em estabelecimentos de saúde; em estruturas residenciais; em estabelecimentos de ensino; à entrada e à saída de território nacional, por via aérea ou marítima; em Estabelecimentos Prisionais; outros locais, por determinação da DGS.

O município de Silves continua a trabalhar para evitar o contágio por COVID-19 no concelho e endereça o seu sincero agradecimento a todos os que têm contribuído no combate a este grave problema de saúde pública.

Em caso de eventual suspeita, ligue, em primeiro lugar, para 808 24 24 24 (SNS24) e siga as instruções dadas pelos profissionais de saúde.