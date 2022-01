Câmara Municipal de Silves vai avançar com um Plano Local de Testagem à COVID-19 para a população.

A Câmara Municipal de Silves implementou um Plano Local de Testagem, que visa assegurar a realização de testes antigénio gratuitos, no máximo de quatro testes por mês, para a comunidade escolar e população em geral.

Em virtude da crescente necessidade de realização de testes na comunidade, por forma a garantir o acesso aos locais de trabalho, a atividades de tempos livres, entre outros, o Município de Silves realizou vários protocolos com laboratórios, por forma a garantir uma maior facilidade de acesso da população à testagem.

É possível realizar testes à COVID-19 de segunda-feira a sexta-feira entre as 11h00 e as 13h00 no AQUALAB – Rua Cândido dois Reis.

De segunda-feira a sexta-feira entre as 13h00 e as 17h00 no Laboratório Germano de Sousa (FISSUL) em por ordem de chegada (distribuição de senhas).

Todos os sábados entre as 16h30 e as 19h00 no Algarve Biomedical Center (ABC) | FISSUL em pré-agendamento aqui.

Também é possível realizar testes gratuitos nas Farmácias João de Deus, em Silves, e Tunes, em Tunes.