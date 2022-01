A abertura do Centro de Testagens COVID-19 em Silves, resulta do protocolo estabelecido com o Algarve Biomedical Center (ABC).

Este equipamento funcionará nas instalações da FISSUL, começando a funcionar no próximo dia 8 de janeiro.

Os acessos ao Centro de Testagem terão lugar pela parte nascente do edifício da FISSUL e toda a área utilizada será separada do espaço do Centro Municipal de Vacinação, não existindo compartilhamento de área.

O centro funcionará aos sábados, entre as 16h30 e as 19h00, e irá disponibilizar testes antigénio aos munícipes do Concelho de Silves, que serão realizados com marcação prévia aqui.

Através da abertura do centro de Testagem, o município de Silves procura auxiliar a população na realização de testes, em caso de existência de sintomas, controlando desta forma o número de casos no concelho de Silves.