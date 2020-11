COVID-19: PSD critica Isilda Gomes por «culpar» os portimonenses

PSD diz-se «surpreendido por presidente da Câmara ter atribuído culpas ao invés de procurar soluções e união, referindo que «o comportamento incorreto de alguns cidadãos façam com que toda a população sofra as consequências».

A concelhia do Partido Social Democrata de Portimão emitiu hoje, sexta-feira, 13 de novembro, um comunicado onde, publicamente, «repudia as declarações da Srª presidente de Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, em entrevista concedida a um canal televisivo na noite de 12 de novembro [quinta-feira], em que manifestamente e reiteradamente atribuiu culpas diretas e indiretas aos portimonenses no aumento do número de casos positivos da doença COVID-19 e, consequentemente, a inclusão de Portimão na lista de concelhos de risco de contágio ontem divulgada pelo Primeiro-ministro».

Recorda o PSD que este assunto «é de extrema sensibilidade» e que, nesta fase, «quem lidera os destinos do município tem de dar o exemplo, não atribuindo culpas mas procurando soluções, e focar-se no cumprimento de diretrizes da Direção-Geral de Saúde (DGS) ao nível da saúde pública, em informar os cidadãos e, igualmente importante, em evitar divisionismos».

O Partido Social Democrata relembra «que não é fácil agilizar-se processos de tamanha responsabilidade quando num momento recente se promove adesão a atividades em espaços fechados, como simuladores, ou ajuntamentos para concertos, exposições e ecrãs gigantes e, agora, poucos dias depois, se diga que ninguém pode sair sequer».

No entanto, reafirma o PSD/Portimão, «é tempo de unir a população, cumprir as diretrizes da DGS em prol da Saúde Pública e respeitar o vírus SARS-CoV-2 e a doença COVID-19, suprapartidariamente».

Desta forma, a concelhia apela «à união da sociedade portimonense, a uma só voz, para mitigar a propagação viral no concelho, respeitando as diretrizes impostas pela DGS e cumprindo igualmente as medidas em torno da lista de concelhos com maior risco de contágio da qual Portimão fará parte após as 00h00 de segunda-feira».

O PSD conclui, afirmando que «em algum momento, recordando as dificuldades do tecido económico, do comércio local e das famílias portimonenses em consequência da pandemia vivida, se deve atribuir ainda mais culpas a quem não as tem. O exemplo deve vir de quem nos governa. Para o PSD, os portimonenses não têm culpa».