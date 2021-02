COVID-19: Profissionais de saúde de São Brás sensibilizam população

Profissionais são-brasenses da linha da frente dão a cara à campanha de sensibilização «Ajude-nos a Salvar Vidas».

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel desafiou os profissionais de saúde são-brasenses, que estão na linha da frente do combate à pandemia, a dar voz e rosto à nova campanha de sensibilização do Município dirigida à comunidade.

«Ajude-nos a Salvar Vidas é, ao mesmo tempo, o lema e o apelo desta campanha que junta muitas dezenas de profissionais, naturais ou residentes no concelho, e que estão a desempenhar a sua missão, de alma e coração, nas mais diversas áreas, unidades e entidades da região, do país e até além-fonteiras, desde 2020 no combate contra a COVID-19 e a sua propagação», explica a autarquia.

A campanha decorre até abril, recorrendo a diversos meios e suportes, entre os quais elementos de comunicação do município, jornais locais, redes sociais do município e algumas estruturas de comunicação de rua, «pois pretende-se chegar a toda a comunidade, neste reconhecido obrigado aos heróis da pandemia».

A nova campanha de sensibilização foi lançada a 15 de fevereiro, justamente um mês depois do início do segundo confinamento geral e 11 meses depois do primeiro confinamento geral nacional, na sequência da aprovação, em reunião de câmara de 2 de fevereiro, da atribuição de um voto de louvor a todos os são-brasenses que estão na linha da frente deste combate: profissionais de saúde, bombeiros, agentes de segurança e outros profissionais, cuidadores de lares e residências.

A todos, «o município pretende prestar reconhecido agradecimento, pela forma exemplar como têm revelado o seu elevado sentido de compromisso com a missão maior de salvar vidas e servir o próximo».