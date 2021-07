COVID-19: Portugal regista mais 3.452 casos, 358 no Algarve

Portugal regista hoje 13 mortes atribuídas à COVID-19, 3.452 novos casos de infeção pelo Coronavírus SARS-CoV-2, um aumento nos internamentos em enfermaria e estabilização nas unidades de cuidados intensivos, segundo os dados oficiais.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão hoje internadas 934 pessoas com COVID-19, mais seis em relação a terça-feira, 200 das quais em cuidados intensivos. Nas últimas 24 horas não se registaram entradas nestas unidades.

Na região do Algarve, o boletim de hoje revela que foram registados 358 novos casos, acumulando-se 32.163 infeções e 384 mortos.

A área de Lisboa e Vale do Tejo com 1.341 casos e a região Norte com 1.194 têm 73,4% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As 13 mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (7), na região Norte (5) e na região Centro (1).

No que respeita às faixas etárias, nove das vítimas mortais tinham mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79, uma entre os 60 e os 69, e duas entre os 50 e os 59 anos.

Relativamente ao total de 3.452 infeções nas últimas 24 horas, o boletim revela que 291 têm entre os 0 e os 9 anos, 565 entre os 10 e os 19 anos, 873 entre os 20 e os 29 anos, 559 entre os 30 e os 39 anos, 477 entre os 40 e os 49 anos, 278 entre os 50 e os 59 anos, 183 entre os 60 e os 69 anos, 11 entre os 70 e os 79 anos e 105 com mais de 80 anos.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que há mais 175 casos ativos, totalizando 40.258 e que 3.264 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 891.687 recuperados.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.320 pessoas e foram registados 960.437 casos de infeção.

As autoridades de saúde têm em vigilância nas últimas 24 horas mais 248 pessoas, totalizando 80.475.

A região de Lisboa e Vale do Tejo com a notificação de 1.341 novas infeções, contabiliza até agora 375.628 casos e 7.393 mortos.

Na região Norte foram registadas hoje 1.194 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 372.461 casos de infeção e 5.414 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 358 casos, acumulando-se 128.957 infeções e 3.041 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 115 casos, totalizando 33.375 infeções e 980 mortos desde o início da pandemia.

A região Autónoma da Madeira registou 29 casos, somando 10.532 infeções e 71 mortes devido à COVID-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 57 novos caso contabilizando 7.321 casos e 34 mortos desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 440.675 homens e 519.107 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 655 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 9.089 eram homens e 8.231 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.335 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.710 com idades entre os 70 e os 79 anos, e 1.570 tinham entre os 60 e os 69 anos.

Quanto às infeções o boletim revela que do total de 960.437 pessoas infetadas desde o início da pandemia, 56.669 tinham entre os 0 e os 9 anos, 94.990 entre os 10 e os 19 anos, 148.476 entre os 20 e os 29 anos, 142.154 entre os 30 e os 39 anos, 158.316 entre os 40 e os 49 anos, 135.779 entre os 50 e os 59 anos, 92.237 entre os 60 e os 69 anos, 59.230 entre os 70 e os 79 anos e 71.931 com mais de 80 anos.