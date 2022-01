COVID-19: Portugal com novo máximo de 58.530 casos, 2.199 no Algarve

Portugal registou 58.530 novas infeções de COVID-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo desde o início da pandemia, e mais 49 mortes.

Segundo indicam os números hoje divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas foram hospitalizadas mais 40 pessoas com COVID-19, totalizando agora 2.044 internamentos, 162 dos quais em unidades de cuidados intensivos, onde estão hoje mais 10 pessoas.

Pelo quarto dia consecutivo, Portugal bate um novo máximo de novos contágios diários, com mais 2.104 novas infeções do que na quinta-feira.

No boletim epidemiológico de hoje registam-se 20.156 pessoas recuperadas (num total de 1.675.736 desde o início da pandemia) e mais 38.325 casos ativos, que totalizam 422.893.

Nas últimas 24 horas foram colocados em vigilância mais 34.280 contactos, que são agora 425.910.

Desde março de 2020 foram infetadas 2.118.125 pessoas com o SARS-CoV-2 e foram declaradas 19.496 mortes associadas à COVID-19.

Das mortes com COVID-19 nas últimas 24 horas, 19 aconteceram na zona de Lisboa e Vale do Tejo, 14 na região norte, nove na região Centro, cinco na Região Autónoma da Madeira, uma no Alentejo e uma no Algarve.

É o número mais alto de mortes de pessoas com COVID-19 em 24 horas desde 25 de fevereiro de 2021, quando também morreram 49 pessoas.

A maior parte dos novos contágios foi diagnosticada na zona norte, com 24.930 infeções (com um total de 789.643 casos e 5.917 mortes de pessoas com COVID-19 desde o início da pandemia).

Na região de Lisboa há mais 17.673 infeções, totalizando 816.642 contágios e 8.224 mortes com COVID-19 desde março de 2020, enquanto a região Centro regista mais 8.719 novos casos (284.805 no total e 3.434 mortes).

No Algarve foram infetadas nas últimas 24 horas pelo menos 2.199 pessoas (total de 81.464 contágios e 610 mortes com COVID-19) e no Alentejo mais 2.011 (total de 70.249 casos e 1.105 mortes).

Duas das pessoas com COVID-19 que morreram tinham entre 50 e 59 anos, oito tinham entre 60 e 69 anos, sete entre 70 e 79 anos e 32 tinham mais de 80 anos.

Quanto às novas infeções por faixa etária, 9.886 registaram-se em crianças até 9 anos, 9.308 entre 10 e 19 anos, 7.572 entre 20 e 29 anos, 9.898 entre 30 e 39, 10.850 entre 40 e 49 anos, 5.614 entre os 50 e 59 anos, 2.871 entre 60 e 69, 1.568 entre 70 e 79 anos e 963 em pessoas com 80 anos ou mais.

O SARS-CoV-2 já infetou pelo menos 1.121.742 mulheres e 994.224 homens em Portugal. Há ainda 2.159 casos de sexo desconhecido que estão sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Das pessoas com COVID-19 que morreram, 10.256 eram homens e 9.240, mulheres.