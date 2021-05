COVID-19: Portugal com mais 598 novos casos, 33 no Algarve

Portugal registou uma morte relacionada com a COVID-19 e 598 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais novos casos confirmados, com praticamente metade (295) dos 598 registados hoje e um óbito.

O número de internados em enfermaria voltou a aumentar, com mais 13 registos para um total de 246, e em unidades de cuidados intensivos estão 52 doentes, menos um do que na quinta-feira.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 82 casos, num total de 22.534.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram consideradas recuperadas da infeção 808.047 pessoas, mais 515 nas últimas 24 horas.

O número de contactos que as autoridades de saúde têm em vigilância mantém-se acima dos mil, havendo hoje mais 1.053 pessoas vigiadas, num total de 22.887.

O mais recente relatório de vacinação da DGS indica que já estão vacinadas contra a doença 5.265.575 pessoas, das quais 1.672.853 com a imunização completa.

Segundo o boletim, a região norte tem hoje 171 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 339.974 casos de infeção e 5.354 mortes, desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 295 casos, contabilizando-se até agora 320.460 casos e 7.212 mortes atribuídas à COVID-19.

Na região centro registaram-se mais 54 casos, acumulando-se 119.754 infeções e 3.021 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 15 casos, totalizando 30.153 infeções e 971 mortos.

Na região do Algarve, o boletim revela que foram registadas mais 33 infeções, acumulando-se 22.234 casos e 363 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou sete novas infeções, contabilizando 9.681 casos e 69 mortes devido à COVID-19.

Os Açores registam 23 novos casos, contabilizando 5.348 casos e 33 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim.

O novo Coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 462.1355 mulheres e 385.107 homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 362 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.941 eram homens e 8.082 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Índice de transmissibilidade (Rt) estabilizou mas incidência continua a subir

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal manteve-se em 1,07 e a taxa de incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias aumentou para 59,6.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na quarta-feira, mostravam que o Rt estava em 1,07 e havia uma incidência de 57,8 casos de infeção por 100.000 habitantes.

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado hoje, os números de Portugal continental revelam que índice de transmissibilidade é igual ao nacional.

A incidência no continente de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias é menor do que a nacional e situa-se nos 56,0.

Os dados do índice de transmissibilidade e da incidência a 14 dias são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Estes indicadores – o índice de transmissibilidade do vírus e a taxa de incidência de novos casos de COVID-19 – são os dois critérios definidos pelo Governo para avaliar o processo de desconfinamento iniciado a 15 de março.

O grupo de peritos que aconselha o governo sobre as medidas contra a pandemia defendeu hoje que deve manter-se a matriz de risco das “linhas vermelhas” de avaliação da incidência acumulada de casos e do Rt.

Vila do Bispo com incidência superior a 240 casos por 100 mil habitantes

Portugal tem hoje 18 concelhos com incidência do novo Coronavírus superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos três que os registados há uma semana.

Segundo dados divulgados hoje no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, tal como no boletim anterior não existem concelhos em risco muito elevado, ou seja, com incidência a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes.

Em risco elevado de contágio mantém-se o município da Ribeira Grande (619) que regista incidência acumulada superior a 480 casos por 100 mil habitantes e o único neste grupo.

Dos 18 concelhos, seis registam um acumulado, nos últimos 14 dias, de mais de 240 casos por cada 100 mil habitantes, mais dois em relação ao boletim anterior: Arganil (272), Golegã (262), Nordeste (329), Odemira (364), Vila do Bispo (272) e Vila Franca do Campo (326).

Os restantes 11 concelhos têm valores entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes.

Com zero casos nos últimos 14 dias são referidos 61 concelhos, menos 20 em relação ao boletim anterior.

A incidência cumulativa a 14 dias do boletim epidemiológico de hoje refere-se aos dias entre 16 e 26 de maio.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa «corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada».