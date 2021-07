COVID-19: Portugal com mais 3.677 novos casos, 407 no Algarve

Portugal regista hoje mais 3.677 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e cinco mortes atribuídas à doença COVID-19, segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Hoje estão internadas em enfermaria mais duas pessoas, num total de 780 pacientes, e mais duas em unidades de cuidados intensivos (UCI), onde agora se encontram 173 doentes com COVID-19.

Na região do Algarve, o boletim de hoje da DGS informa que foram registados 407 novos casos, acumulando-se 29.278 contágios pelo SARS-CoV-2 e 374 óbitos.

A maior parte das novas infeções está repartida pela zona de Lisboa e Vale do Tejo (1.581 novos casos) e pelo norte (1.182 novos casos).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.199 pessoas e 927.424 casos de infeção foram diagnosticados.

Os cinco óbitos hoje contabilizados pela DGS foram registados nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (três), centro (um) e Algarve (um).

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 331 casos, para um total de 49.776, e que 3.341 pessoas foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 860.449 recuperados.

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde registou um aumento de 86, situando-se nos 79.711.

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal (a nível nacional) – que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa com o vírus – mantém-se em 1,12 e a taxa de incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias está, também a nível nacional, nos 355,5.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 1.581 novas infeções, novamente o maior número a nível nacional, contabilizando-se até agora nesta área geográfica 362.712 casos e 7.331 mortos.

A região norte observou 1.182 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 359.978 casos de infeção e 5.379 óbitos desde o início da crise pandémica.

Na região centro registaram-se mais 319 casos, perfazendo 126.186 infeções e 3.035 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 104 novos casos de infeção, totalizando 32.286 contágios e 976 mortos desde o início da pandemia.

A região Autónoma da Madeira contabilizou 43 novos casos, somando 10.213 infeções e 70 mortes devido à doença COVID-19 desde março de 2020.

Nas últimas 24 horas, e segundo a DGS, os Açores apresentaram 41 novos casos, o que eleva para 6.771 contágios desde o início da pandemia.

O número de óbitos, 34, mantém-se inalterado.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 424.461 homens e 502.334 mulheres, segundo mostram os dados da DGS.

A entidade informa igualmente a existência de 629 casos de infeção em pessoas de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Ainda sobre a caracterização etária dos casos confirmados, e com base em valores absolutos à data de hoje, o boletim da DGS refere que a maior incidência se verifica nos grupos entre os 20 e os 59 anos, com particular destaque para as faixas etárias 40-49 (68.671 homens e 84.953 mulheres) e 20-29 (66.964 homens e 73.325 mulheres).

Do total de vítimas mortais, 9.029 eram homens e 8.170 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.