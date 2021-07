COVID-19: Portugal com 2.449 casos e 5 mortos, 217 casos no Algarve

Portugal regista hoje 2.449 novos casos de infeção pelo Coronavírus SARS-CoV-2, um novo máximo desde meados de fevereiro, cinco mortos com COVID-19, um aumento nos internamentos em enfermaria e uma redução nos cuidados intensivos.

O número de novos casos diários não era tão elevado desde 13 de fevereiro, quando se registaram 2.856 contágios.

No boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) assinala-se que estão hoje internadas 509 pessoas com COVID-19, mais cinco do que na quarta-feira, 113 das quais em unidades de cuidados intensivos, menos sete.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 217 casos, acumulando-se 24.706 infeções e 365 mortos.

A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 54,6 por cento do total das novas infeções, concentrando 1.339 novos casos.

O Norte registou um aumento do número de novos casos, tendo sido notificados 566 nas últimas 24 horas, o que representa 23,1 por cento do total nacional.

As cinco mortes nas últimas 24 horas ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (4) e na região Norte (1).

Os dados divulgados pela DGS mostram também que há mais 1.210 casos ativos, totalizando 34.681 e que 1.234 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 830.224 recuperados.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.101 pessoas e foram registados 882.006 casos de infeção.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde registou uma redução. Há menos 15 pessoas nestas condições, totalizando 53.260.

A incidência da infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal continental continua a subir, estando nos 176,9 casos por 100.000 habitantes, assim como na totalidade do território que é de 172,8, revelam dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), divulgado na quarta-feira, o índice de transmissibilidade (Rt) mantém-se nos 1,14 em todo o território nacional e subiu de 1,14 para 1,15 em Portugal continental.

Os dados do índice de transmissibilidade e da incidência a 14 dias são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A região de Lisboa e Vale do Tejo com a notificação de 1.339 novas infeções, contabiliza até agora 341.377 casos e 7.267 mortos.

Na região norte há hoje 566 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 346.391 casos de infeção e 5.366 mortes desde o início da pandemia.

Na região centro registaram-se mais 235 casos, acumulando-se 122.342 infeções e 3.027 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 53 casos, totalizando 31.050 infeções e 972 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 217 casos, acumulando-se 24.706 infeções e 365 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 16 casos, somando 9.938 infeções e 70 mortes devido à COVID-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 23 novos caso contabilizando 6.202 casos e 34 mortos desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo Coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 402.032 homens e 479. 493 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 481 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.975 eram homens e 8.126 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.223 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.651 com idades entre os 70 e os 79 anos, e 1.541 tinham entre os 60 e os 69 anos.