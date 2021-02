Portugal registou hoje 138 mortes relacionadas com a COVID-19 e 1.677 novos casos de infeção com o novo Coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internados 4.826 doentes (menos 24 do que no sábado), dos quais 795 em unidades de cuidados intensivos (menos oito), mantendo-se a tendência de descida verificada na última semana.

Os dados de hoje mostram que foi registado o menor número de mortos por COVID-19 e de novos casos de infeção desde há mais de um mês.

Há mais 3.791 pessoas que foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 665.316 o número total de infetados que recuperaram desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 14 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

Os casos ativos em Portugal também registam uma redução, havendo 105.119 pessoas com o vírus ativo, menos 2.252 do que no sábado.

Portugal já registou 15.321 mortes associadas à COVID-19 e 785.756 casos de infeção pelo Coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 139.402 contactos, menos 3.771 relativamente a sábado. Este indicador tem também acompanhado os reduções nos outros parâmetros e registado uma descida consistente desde o dia 30 de janeiro.

Relativamente às 138 mortes registadas, o boletim indica que 75 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 27 na região Centro, 20 na região Norte, 11 no Alentejo e cinco na região do Algarve.

Em Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 780 novas infeções, contabilizando-se até agora 295.431 casos e 6.287 mortes por COVID-19.

A região de Lisboa e Vale do Tejo detém mais de 40 por cento do total de mortes a nível nacional registadas desde o início da pandemia.

A região Norte registou 584 novas infeções por SARS-CoV-2, e já contabilizou 321.817 casos de infeção e 5.032 mortes pela doença.

Na região Centro, registaram-se mais 245 casos, para um total de 112.296 infeções e 2.730 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 58 casos, totalizando 27.717 infeções e 885 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

O Algarve tem hoje notificados mais 49 novos casos, somando 19.368 infeções e 300 mortos.

A Madeira registou 27 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 5.456 infeções e 59 mortes devido à COVID-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados seis novos casos nas últimas 24 horas, somando 3.671 infeções e 28 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Os casos de infeção confirmados no país distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 40 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo Coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 355.095 homens e 430.399 mulheres, refere a informação da DGS, segundo a qual há 262 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Das vítimas mortais, 7.994 eram homens e 7.327 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos de pessoas na faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Das 15.321 mortes registadas, 10.225 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.188 tinham entre 70 e 79 anos, e 1.328 entre os 60 e os 69 anos.