Portugal regista hoje mais 11 mortes associadas à COVID-19 e 12.943 infeções com o coronavírus SARS-CoV-2, o maior número de novos casos desde 29 de janeiro, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de novas infeções registado nas últimas 24 horas é o mais elevado desde aquela data, quando se registaram 13.200 casos.

O boletim epidemiológico diário da DGS de hoje revela ainda uma diminuição do número de pessoas internadas, contabilizando hoje 864 internamentos, menos 29 do que na quinta-feira, dos quais 149 em unidades de cuidados intensivos, mais um nas últimas 24 horas.

Das 11 mortes, seis ocorreram na região norte, duas em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Centro e uma no Alentejo.

Lisboa e Vale do Tejo é também a região com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas, num total de 6.519, representando cerca de metade dos casos, seguindo-se o norte (3.796), o Centro (1.527), a Madeira (382), o Algarve (330), o Alentejo (316) e os Açores (73).

Segundo os dados da autoridade de saúde, a maioria dos óbitos registou-se entre os idosos com mais de 80 anos, num total de seis, seguido da faixa etária dos 70 aos 79, com três, tendo ainda ocorrido uma morta entre os 50 e os 59 anos e outra entre os 40 e os 49 anos.

O maior número de óbitos desde o início da pandemia continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (12.241), seguindo-se as faixas etárias entre os 70 e os 79 anos (4.075) e entre os 60 e os 69 anos (1.730).

Os casos ativos de COVID-19 aumentaram nas últimas 24 horas, totalizando 91.947, mais 7.304 do que na quinta-feira, e recuperaram da doença 5.628 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.155.239.

Em relação ao dia anterior, as autoridades de saúde têm mais 6.043 contactos em vigilância, totalizando 118.460 pessoas.

O maior número de novos casos diagnosticados é da faixa etária entre os 20 e os 29 anos (2.964), seguido dos 30 aos 39 anos (2.275), dos 40 aos 49 anos (2.250), dos 10 aos 19 (1.728), dos 50 aos 59 anos (1.528), até aos 9 anos (971),dos 60 aos 69 anos (794), dos 70 aos 79 anos (288) e dos idosos com mais de 80 anos (145).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 486.604 casos e 7.938 mortes.

Na região norte registaram-se 466.845 infeções e 5.753 óbitos e a região Centro tem agora um total acumulado de 182.059 infeções e 3.335 mortes.

O Algarve totaliza 55.657 contágios e 572 óbitos e o Alentejo soma 45.447 casos e 1.084 mortos por COVID-19.

A Região Autónoma da Madeira soma desde o início da pandemia 18.390 infeções e 118 mortes e o arquipélago dos Açores 11.035 casos e 50 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.851 pessoas, 9.895 entre os homens e 8.956 entre as mulheres.

Já foram contabilizados 1.266.037 casos de infeção, segundo dados da DGS, dos quais 592.1246 homens, 672.959 mulheres e 954 casos de sexo desconhecido que se encontram-se sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.