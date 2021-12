COVID-19: Olhão disponibiliza dois centros de testagem gratuita

Município disponibiliza dois centros de testagem gratuita na cidade de Olhão.

Numa altura em que o número de infeções por COVID-19 continua a crescer e tendo em conta o período de festas que se aproxima, o município de Olhão disponibiliza, a partir de amanhã, 22 de dezembro, dois centros de testagem gratuita para que todos os olhanenses possam usufruir de um Natal em segurança.

A criação destes dois espaços, localizados na Praceta de Agadir e no estacionamento situado nas traseiras do Real Marina Hotel & Spa, resultam de uma parceria do município com os laboratórios de análises e as farmácias do concelho e começam a funcionar amanhã, não sendo necessário agendamento prévio.

Nestes locais, irão ser disponibilizados à população testes rápidos de antigénio COVID-19 gratuitos. Cada munícipe terá acesso a quatro testes por mês.

Na Praceta de Agadir, os testes serão realizados, sem marcação, em modelo walk-thru, amanhã (22 de dezembro) e na quinta feira (23 de dezembro) das 13h00 às 17h00 e das 19h00 às 22h00.

Nas traseiras do Hotel Real Marina, igualmente sem necessidade de marcação, a testagem gratuita funcionará na forma drive-thru também nos dias 22 e 23, das 09h00 às 20h00. Este espaço estará igualmente disponível no dia 26 de dezembro, das 11h00 às 15h00 e das 16h00 às 20h00.

O município apela à compreensão dos cidadãos para o tempo de espera que poderão enfrentar para se submeterem à desejada testagem, lembrando que esta é mais uma medida para auxiliar os olhanenses nestes tempos conturbados que continuamos a viver devido à pandemia de COVID-19.