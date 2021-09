COVID-19: Nove mortes, 757 novas infeções, 70 no Algarve

Portugal registou nas últimas 24 horas nove mortes atribuídas à COVID-19, 757 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e uma redução nos internamentos em enfermaria.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão hoje internadas 410 pessoas com COVID-19, menos duas do que na quinta-feira, 76 das quais em unidades de cuidados intensivos, mais uma do que na véspera.

Na região do Algarve, o boletim de hoje, regista 70 novos casos, acumulando-se 42.314 infeções e 458 mortos.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (2), na região centro (4), no Alentejo (2) e no Algarve (1).

Relativamente às idades das vítimas mortais, cinco tinham mais de 80 anos, três entre os 70 e os 79 anos e uma entre os 40 e os 4 anos.

Olhando para a caracterização etária dos novos casos de infeção confirmados, os adultos entre os 50 e os 59 anos foram os que registaram mais novos casos nas últimas 24 horas: o boletim aponta 145.711 infetados desde o início da pandemia, mais 116 do que na quinta-feira.

Seguem-se os adultos com idades entre os 30 e os 39 anos (mais 102 casos) e os jovens entre os 20 e os 29 anos (mais 96 casos) e as crianças com 0 e 9 anos com mais 91 casos.

As crianças e jovens entre os 10 e os 19 anos têm hoje mais 89 novos casos registados.

Entre os 40 e os 49 anos foram registados mais 84 novos casos nas últimas 24 horas, entre 60 e 69 anos mais 75 casos, entre 70 e 79 aos mais 51 casos e com mais de 80 anos 53 novos casos.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que há menos 407 casos ativos, totalizando 31.759.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.947 pessoas com COVID-19 e foram registados 1.065.633 casos de infeção.

As autoridades de saúde têm em vigilância nas últimas 24 horas mais 52 pessoas, totalizando 28.287.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, com a notificação de 277 novas infeções, contabiliza até agora 412.225 casos e 7.668 mortos.

Na região norte foram registadas 213 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 409.159 casos de infeção e 5.547 mortes desde o início da pandemia.

Na região centro registaram-se mais 102 casos, acumulando-se 142.362 infeções e 3.138 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 55 casos, totalizando 38.619 infeções e 1.022 mortos desde o início da pandemia.

A região Autónoma da Madeira registou 15 novos casos, somando 12.173 infeções e 72 mortes devido à COVID-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 25 novos casos, contabilizando 8.781 casos e 42 mortos desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 572.677 mulheres e 492.223homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 733 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 9.411 eram homens e 8.536 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortos, 11.704 tinham mais de 80 anos, 3.845 entre os 70 e os 79 anos e 1.635 entre os 60 e os 69 anos.

Média diária de casos baixa para 727 e todas as regiões com Rt abaixo de 1

A média de casos diários de infeção baixou para 727 nos últimos cinco dias e todas as regiões apresentam um índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 inferior ao limiar de 1, indicou hoje o INSA.

Segundo o relatório sobre a curva epidémica do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), esta média de 727 casos por dia é inferior à média de 940 infeções verificadas na semana anterior, o que representa uma redução de 22,6 por cento.

Os dados do INSA indicam ainda que o Norte (247) e Lisboa e Vale do Tejo (255) são as regiões que apresentam uma média mais elevada de casos a cinco dias, muito acima das restantes: Centro (97), Alentejo (45), Algarve (69), Açores (11) e Madeira (13).

No que se refere ao índice de transmissibilidade (Rt) do vírus que provoca a covid-19, todas as regiões apresentam valores inferiores a 1, sendo o mais baixo registado no Algarve (0,77) e o mais elevado nos Açores (0,98).

O norte regista um Rt – que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus – de 0,82, o centro de 0,81, Lisboa e Vale do Tejo de 0,84, o Alentejo de 0,82 e a Madeira de 0,83.

Relativamente à incidência acumulada a 14 dias por 100 mil habitantes, o relatório refere que o Algarve está no patamar entre 240 e 479,9 casos, as regiões norte, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo entre 120 e 239,9 e o centro, os Açores e a Madeira entre 60 e 119,9 casos.

Estes indicadores colocam Portugal, ao nível europeu, na mesma situação pandémica do que a Bélgica, o Chipre, a Alemanha, a Islândia e os Países Baixos.