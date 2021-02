Município de Castro Marim continua a promover a testagem da população do concelho.

«Testar para parar o vírus», continua a ser o mote desta iniciativa que vai voltar a acontecer no próximo sábado, dia 20 de fevereiro, em Altura (Junta de Freguesia) e Castro Marim (Pavilhão Municipal).

Preocupado com o incremento da COVID-19 no concelho, que chegou a registar os números mais preocupantes da região algarvia, a autarquia castromarinense decidiu avançar com o rastreio a toda a população, com o objetivo de quebrar as cadeias de transmissão.

À semelhança do fim-de-semana passado, as ações de Altura e Castro Marim decorrem entre as 9 e as 13 horas e as 15 e as 18 horas e estão sujeitas a marcação prévia, através de email (biblioteca@cm-castromarim.pt) ou telefone (281 510 747 ou 281 510 778 961 743 222).

A Câmara Municipal de Castro Marim reitera o seu agradecimento aos profissionais de saúde voluntários que dão corpo à iniciativa, bem como aos elementos da Proteção Civil Municipal, funcionários da autarquia e outras pessoas que quiseram juntar-se ao movimento.

Neste rastreio não se incluem as crianças até aos 10 anos, pela dificuldade da colheita da amostra, e as pessoas vacinadas ou que já passaram a doença, dado que estão imunes.