Município de Portimão e Unidade de Saúde Pública reforçaram a capacidade de resposta conjunta à pandemia de COVID-19 e, segundo a autarquia, o balanço é positivo nos resultados concelhios.

Com o objetivo de antecipar um eventual aumento de casos, na sequência de diversos surtos que surgiram na comunidade no início mês de novembro, a Subcomissão Municipal Permanente de Proteção Civil para a COVID-19 decidiu reforçar nas últimas semanas o núcleo de apoio à saúde pública com mais seis técnicos superiores da Câmara Municipal de Portimão, afetos às áreas do desporto, cultura e educação, que se juntam a mais 12 técnicos autárquicos de outras valências, já a colaborar com este núcleo desde março passado, num total de 18 elementos.

Assim, ao abrigo do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Portimão, foi acionado logo nos primeiros dias de março passado um Posto de Comando Municipal, estando estes técnicos na dependência da Célula de Operações, numa medida pioneira a nível nacional.

Instalada no Centro Municipal de Emergência e Proteção Civil de Portimão, a operar no edifício dos Bombeiros de Portimão, a unidade de técnicos da autarquia divide-se entre a saúde escolar, face ao elevado número de turmas em isolamento profilático, consequência do surgimento de casos isolados nos diversos estabelecimentos de ensino (públicos e privados) do concelho e o apoio direto no acompanhamento das pessoas em vigilância ativa.

Trata-se de uma operação considerada essencial para travar cadeias de transmissão que podiam afetar vários segmentos da comunidade e provocar consequências irreversíveis.

O recente reforço deste projeto foi planeado em duas fases, a primeira com início a 3 de novembro, para corresponder ao aumento significativo de inquéritos epidemiológicos e envio das declarações de isolamento profilático, evoluindo para o seguimento de pessoas em vigilância ativa.

A segunda fase contempla o acompanhamento de pessoas positivas para a COVID-19, atividade iniciada no passado dia 23 de novembro.

A operação foi antecedida de um programa de formação direcionado para os técnicos da autarquia, coordenado pela Unidade de Saúde Pública de Portimão, e ministrado por médicos de Saúde Pública, tendo sido desenhado um protocolo de atuação que enquadra todos os procedimentos inerentes.

O funcionamento deste núcleo de exceção assenta na criação de uma dinâmica que conta com a coordenação técnica de um «médico regulador», permanentemente na sala, e que dirige as atividades, respondendo ainda às situações que ultrapassem as competências dos técnicos, assegurando um apoio diferenciado sempre que a situação o justifique, método utilizado noutras vertentes da emergência.

O núcleo é reforçado com mais profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) sempre que a situação o exige, reagindo ao incremento no número de casos.

Também na marcação de testes foi estabelecido um circuito de comunicação/informação através da Sala Municipal de Operações e Gestão de Emergência, com o apoio da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão, cujos colaboradores realizam esta ação imprescindível.

Resposta eficaz

Desde março, a task force de técnicos da autarquia nas áreas da proteção civil, educação, desporto e cultura realizou um total acumulado de 1165 inquéritos, bem como 2010 contactos de seguimento de pessoas em vigilância ativa e 139 contactos de casos positivos.

Emitiram e remeteram por email 2469 declarações de isolamento, articulando a entrega dos originais com as forças de segurança competentes no território, e disponibilizando a possibilidade de levantamento, 24 horas por dia, das declarações de isolamento profilático nas instalações da proteção civil municipal.

Só na quinta-feira, dia 3 de dezembro, foram realizados, em reforço ao trabalho desenvolvido pela unidade saúde pública, 42 inquéritos epidemiológicos, 112 seguimentos de pessoas em vigilância ativa, enviadas 111 declarações de isolamento profilático e feitos quatro seguimentos de pessoas positivas para a covid19.

Em todos estes contactos são ainda aferidas eventuais necessidades de apoio social, não reportadas através da Linha Municipal Proteção 24 (808 282 112), as quais são prontamente encaminhadas para os serviços de ação social do município de Portimão.

Como resultado desta metodologia, foram eliminadas inúmeras reclamações dos munícipes, face ao atraso nos contactos ou necessidade de informação sobre o processo de isolamento obrigatório e profilático.

O passo seguinte inclui o uso do sistema de notificações da Proteção Civil Municipal para fornecer informação complementar a todos quantos se encontram neste processo, tendo já sido validado pela autoridade de saúde um conjunto de mensagens-tipo a implementar nos próximos dias.

De reforçar que pedidos de esclarecimentos adicionais ou de ajuda relacionados com esta temática ou com a COVID-19, bem como a participação de ocorrências, devem ser solicitados para a Linha Proteção 24 (808 282 112), a funcionar 24 horas por dia, enquanto contacto inteiramente à disposição da população.