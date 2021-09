COVID-19: Mais 1.713 infeções em Portugal, 172 no Algarve

Portugal registou 1.713 novas infeções com o vírus da COVID-19 e 13 mortes atribuídas à doença nas últimas 24 horas, período em que diminui o número de pessoas internadas, segundo os dados oficiais de hoje.

Há hoje 664 pessoas internadas nos hospitais infetadas com o Coronavírus SARS-CoV-2 (menos 17 do que na sexta-feira), sendo que 139 estão em unidades de cuidados intensivos (mais três), de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) que faz o ponto da situação diário da evolução da pandemia da COVID-19 em Portugal.

As 1.713 novas infeções no país foram, na sua maioria, registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo (630) e Norte (553).

Os 13 óbitos atribuídos à doença ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (seis), no Algarve (quatro), no Centro (duas) e no Norte (uma).

Dez destas vítimas mortais tinham mais de 80 anos, uma tinha entre 70 e 79 anos e duas tinham entre 60 e 69 anos, segundo os dados da DGS.

Por outro lado, foi no grupo etário entre os 20 e os 29 anos de idade que se registaram mais infeções novas nas últimas 24 horas (mais 371).

Seguem-se os que têm entre 10 e 19 anos de idade (mais 275 infeções confirmadas), o grupo entre 40 e 49 anos (mais 245 infeções confirmadas) e a faixa etária entre os 30 e os 39 (mais 241).

Os casos ativos de infeção em Portugal são agora 42.358, menos 951 do que na sexta-feira, sendo que as autoridades mantêm em vigilância 42.869 contactos, segundo o boletim da DGS deste sábado.

No Algarve, o total acumulado são 40.456 infeções (mais 172 desde sexta-feira) e 442 óbitos.

Desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020, já foram confirmadas no país 1.045.857 infeções e 17.785 mortes atribuídas à doença COVID-19.

Foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se confirmaram mais casos de infeção e mais óbitos até hoje (405.494 casos e 7.605 mortes), seguindo-se o Norte (402.386 casos e 5.515 mortes).

Na região centro registaram-se mais 250 infeções nas últimas 24 horas, pelo que o total acumulado é agora 139.518 infeções e 3.102 óbitos.

No Alentejo, confirmaram-se 37.617 casos (77 nas últimas 24 horas) e 77 mortes desde o início da pandemia.

Nos Açores, o boletim de hoje da DGS registou mais sete infeções, ascendendo os números acumulados a 8.575 casos e 41 mortes.

No caso da Madeira, houve até hoje 11.811 infeções (mais 24 desde sexta-feira) e 72 mortes atribuídas à COVID-19, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 482.651 homens e 562.469 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 737 casos de género «desconhecido», que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 9.330 eram homens e 8.455 eram mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos de idade, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.612 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.809 tinham entre 70 e 79 anos e 1.618 tinham entre 60 e 69 anos.