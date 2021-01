COVID-19: Loulé faz testagem massiva e intensifica combate à pandemia

A Câmara Municipal de Loulé está a reforçar as medidas de combate à pandemia, numa altura em que, à semelhança do que acontece em todo o território nacional, o concelho regista um aumento do número de casos de COVID-19, passando a figurar no mapa dos concelhos de risco elevado.

A autarquia louletana tem promovido rastreios semanais à doença por amostragem em 11 estruturas residenciais para idosos com menos de 50 utentes, numa parceria entre a Câmara Municipal de Loulé, as IPSS e o Algarve Biomedical Center (ABC).

Já nas três instituições louletanas com mais de 50 utentes, os rastreios são realizados pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em parceria com o ABC.

Só ontem, terça-feira, dia 12 de janeiro, foram realizados no concelho de Loulé perto de 400 testes em diversas frentes, nomeadamente no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Loulé, na aldeia da Cortelha, junto da comunidade escolar e em resposta a outras necessidades identificadas.

Por forma a responder às situações que vão surgindo, a autarquia «acompanha de perto o evoluir da situação, quer através do Gabinete Gestão de Crise COVID-19, que continua a reunir quatro vezes por semana, quer da Comissão Municipal de Proteção Civil que, todas as quintas-feiras, faz a análise e delibera novas medidas para mitigar o impacto da doença na saúde pública» em Loulé.

Em simultâneo, estão já operacionais vários equipamentos de apoio à prevenção e tratamento de casos COVID-19, bem como de assistência à campanha de vacinação: uma área dedicada a doentes respiratórios (ADR) onde se podem fazer testes do SNS, fazer vacinação e ter acesso a consultas, e duas Zonas de Apoio à População.

A Câmara está igualmente a apoiar o reforço da Unidade de Saúde Pública de Loulé e a levar a cabo novas ações de desinfeção e higienização de infraestruturas onde há registo de novos casos.

Como complemento ao «Drive-Thru» instalado no Parque das Cidades, os utentes que tenham os códigos para a realização de testes PCR à COVID-19 podem proceder à marcação de teste naquela ADR, através de e-mail.

Com o foco nas zonas do interior do concelho, onde vivem muitos idosos, foi reativado o programa Geo-Emergência (normalmente usado para a época de incêndios florestais) e foram retomadas as campanhas de sensibilização da população em conjunto com a GNR, Bombeiros Municipais e Serviços de Proteção Civil Municipal.

Com vista a uma participação segura nas eleições presidenciais de 24 de janeiro, a Câmara Municipal de Loulé está ainda a promover visitas técnicas a todos os locais de voto no concelho, mantendo também ativas as linhas telefónicas Loulé Solidário (800 289 600) e AME – Apoio Médico Escolar (707 027 070).