COVID-19: Loulé apela à vacinação e testagem da população

Câmara Municipal de Loulé está já a tomar medidas «para conter uma eventual propagação da COVID-19 no seu território, que assentam fundamentalmente no reforço da testagem e na vacinação dos cidadãos».

Relativamente à testagem, que se assume neste momento como um instrumento fundamental na deteção precoce de novos casos e no surgimento de surtos, a Câmara de Loulé mantém a gratuidade na realização de testes na comunidade, tornando possível um rastreamento mais eficaz da doença.

Desta forma, todos os cidadãos residentes no concelho poderão realizar um teste antigénio por mês, de forma gratuita, sem necessitar de prescrição médica, bastando apenas efetuar a sua inscrição online e aguardar o respetivo agendamento para o Walk-Thru do Estádio Algarve.

Se o resultado for positivo para a COVID-19, deverá contatar a Linha SNS24 ou a entidade que fornece o serviço de testagem (ABC – Algarve Biomedica Center) para que seja efetuado o devido teste PCR.

Por outro lado, a autarquia continua a acompanhar a situação dos lares onde a testagem dos funcionários e colaboradores das Instituições Particulares de Solidariedade Social tem sido realizada com frequência desde o início da pandemia.

No que diz respeito à vacinação, – fator decisivo para que não tenha sido alcançado o número de infeções, de internamentos e de óbitos registado o ano passado -, está tudo preparado no concelho para que seja cumprido o reforço com a aplicação da 3ª dose (que está a ser dada em simultâneo com a vacina da gripe sazonal), assim como a inoculação de quem, por diversas razões, ainda não foi de todo vacinado.

Desde o início do mês de novembro que o Centro de Vacinação Municipal de Loulé se transferiu para o Salão de Festas da cidade, junto ao Estádio Municipal, contando não só com uma área ampla, como também com um extenso parque de estacionamento.

Este Centro funciona de segunda a sexta-feira, das 13h00 às 19h00, e aos sábados e feriados, das 9h00 às 15h00. Encerra aos domingos.

A autarquia, «numa altura em que se aproximam as festas do final de ano, propício ao convívio social e familiar», recomenda ainda «o especial cumprimento das regras como o uso da máscara (que agora volta a ser obrigatório em todos os espaços fechados), a desinfeção regular das mãos, o distanciamento de segurança ou o arejamento dos espaços».

Com o regresso de Portugal à «situação de calamidade», Loulé «mantém-se resiliente a esta nova vaga da COVID-19», como garante o presidente do município, Vítor Aleixo: «tal como tem acontecido desde o surgimento do novo coronavírus, há quase dois anos, a Câmara Municipal de Loulé continua a zelar pela segurança dos seus cidadãos e de todos os que se encontram no concelho. Acreditamos que, se todos formos responsáveis, poderemos ultrapassar mais esta vaga sem grandes sobressaltos».