COVID-19: Lagoa cancela eventos culturais marcados para julho

Momentos poderão ser reagendados para datas onde a situação epidemiológica seja mais favorável.

O município de Lagoa anunciou o cancelamento dos eventos culturais previstos para o mês de julho, «face à evolução pandémica no país e, em especial, no concelho».

A medida abrange eventos como o «Concertos de Culturas… à Luz das Velas», as sessões de dia 10 e 31 de julho do «Lagoa Wine Experiences 2021» e, ainda, o Percurso 2 dos «Percursos Performativos no Património», previsto para dia 18 de julho.

A decisão, segundo os responsáveis autárquicos, foi tomada «considerando o nível de risco elevado em que o concelho de Lagoa se encontra e as restrições impostas pela DGS tendo em vista o mitigar da situação»

Face ao evoluir da situação pandémica, estes eventos/sessões poderão ser reagendados em data a informar posteriormente.

Os detentores de bilhetes adquiridos para os «Concertos de Culturas… à Luz das Velas» podem pedir o reembolso nos locais onde os mesmos foram adquiridos.

A Câmara Municipal de Lagoa reforça o apelo «a todas as pessoas que vivem, trabalham, ou se encontram pontual ou permanentemente no concelho, para que cumpram escrupulosamente as recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS)», relembrando «a importância da vacinação, pelo que todos deverão cumpri-la pela sua segurança, da sua família e da comunidade em geral».