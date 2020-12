O governo decretou restrições à entrada em Portugal de passageiros de voos provenientes do Reino Unido.

O governo decretou restrições à entrada em Portugal de passageiros de voos provenientes do Reino Unido, que passa a ser permitida apenas a cidadãos nacionais ou legalmente residentes em Portugal, anunciaram hoje os ministérios da Administração Interna e da Saúde.

A restrição, com efeito a partir das 0h00 de hoje, segunda-feira, 21 de dezembro, foi decretada na sequência da evolução epidemiológica no Reino Unido, onde foi identificada uma variante mais contagiosa do novo coronavírus que provoca a doença COVID-19.

À chegada a Portugal, os passageiros que cumpram esses requisitos de entrada, têm ainda de apresentar um teste laboratorial de rastreio negativo ao SARS-Cov-2.

Segundo comunicados divulgados pelo Ministério da Administração Interna (MAI) e pelo Ministério da Saúde, em caso de não serem portadores do comprovativo do teste negativo, os cidadãos serão «encaminhados pelas autoridades competentes» para «a realização do referido teste no interior do aeroporto, através de profissionais de saúde habilitados para o efeito», ficando em isolamento.

Em Portugal não se confirma a circulação desta nova variante vírus detetada no Reino Unido, avançam os dois ministérios, que citam dados obtidos pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que «já englobam análise de amostras do mês de novembro e da segunda vaga».

A medida de restrição à entrada de passageiros oriundos do Reino Unido «será atualizada de acordo com a evolução da situação», adiantam ainda os comunicados dos ministérios.

Medidas aplicáveis aos voos provenientes do Reino Unido

Na sequência da evolução da situação epidemiológica no Reino Unido, o Governo determinou as seguintes medidas, em vigor a partir das 0h00 de dia 21 de dezembro, segunda-feira: