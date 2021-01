COVID-19: Espaço Empresa de Tavira presta apoio ao empresário

Espaço responde desta forma ao agravamento da situação pandémica.

O Centro de Negócios e Incubadora Level Up, através do Espaço Empresa de Tavira, reforça a sua disponibilidade no apoio ao empresário com informações úteis e serviços nesta área, numa medida tomada na sequência do agravamento da situação de pandemia da COVID-19.

Foram criadas e alargadas medidas de apoio aos empresários, conforme consagrado no Decreto-Lei 6-E/2021 de 15 de janeiro.

Neste sentido, encontram-se à disposição do empresário os seguintes apoios: Apoio Extraordinário à Retoma Progressiva; Apoiar Restauração; Apoiar + Simples»; Linhas de Crédito de Apoio à Economia COVID-19; Apoiar.pt; Apoiar Rendas.

O Espaço Empresa de Tavira funciona entre as 9h00 e as 17h00, pelo que para efeitos de esclarecimento ou marcação deverão os interessados enviar e-mail ou contactar o 281 241 290.