COVID-19: Dois mortos e 599 novos casos no país, 62 no Algarve

Portugal regista hoje duas mortes atribuídas à COVID-19, assim como 599 novos casos de infeção e mais sete pessoas internadas, sem nenhum novo caso nos cuidados intensivos.

A maior parte das novas infeções diagnosticadas nas últimas 24 horas estão repartidas pela zona de Lisboa e Vale do Tejo (219 novos casos) e pelo norte (208 novos casos), de acordo com o boletim epidemiológico da DGS hoje divulgado.

Estão também 415 pessoas internada, mais sete do que no sábado, sendo que o valor se mantém inalterado nos cuidados incentivos, onde permanecem 83 doentes.

As duas mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e no centro.

Na região do Algarve, o boletim de hoje da DGS informa que foram registados 62 novos casos, acumulando-se 42.445 contágios pelo SARS-CoV-2 e 458 óbitos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.954 pessoas e 1.066.945 casos de infeção foram diagnosticados.

Os dois óbitos contabilizados nas últimas 24 horas dizem respeito a uma pessoa entre os 70 e os 79 e outra com mais de 80 anos.

No balanço desde o início da pandemia, o maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.710), seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos (3.846).

Do total de vítimas mortais registadas, até à data, em Portugal 9.414 eram homens e 8.540 mulheres.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 54 casos, para um total de 31.535, e que 543 pessoas foram dadas como recuperadas da doença nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 1.017. 456 recuperados.

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde desceu (menos 307), situando-se nos 28.297.

O novo Coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 492.874 homens e 573.339 mulheres, segundo mostram os dados da DGS.

Entre as novas infeções destacam-se mais uma vez as crianças entre os 0-9 anos, com 107 novas infeções observadas, seguido das crianças e jovens entre os 10 e os 19 anos (mais 98 casos).

Nas faixas etárias mais vulnerárias ao novo Coronavírus, os novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas não ultrapassaram os 50.

Nas pessoas com mais de 80 anos registaram-se 24 novos casos, na faixa etária entre os 70 e os 79 houve mais 34 infeções e mais 47 infetados entre os sexagenários.

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo Coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal (a nível nacional) – que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa com o vírus – mantém-se em 0,83 e a taxa de incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias está, também a nível nacional, nos 127,3.

Os dados do Rt e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 219 novas infeções, contabilizando-se até agora nesta área geográfica 412 710 casos e 7.670 mortos.

A região norte observou 208 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 409.571 casos de infeção e 5.549 óbitos desde o início da crise pandémica.

Na região centro registaram-se mais 79 casos, perfazendo 142 526 infeções e 3.141 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 5 novos casos de infeção, totalizando 38.687 contágios e 1.022 mortos desde o início da pandemia.

A região Autónoma da Madeira contabilizou 18 novos casos, somando 12.205 infeções e 72 mortes devido à doença COVID-19 desde março de 2020.

Nas últimas 24 horas, e segundo a DGS, os Açores apresentaram nove novos casos, o que eleva para 8 801 contágios desde o início da pandemia. O número de óbitos mantém-se nos 42.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.