A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública considerou hoje que o desconfinamento do país deve ser regrado e disciplinado, defendendo que não deve ser precipitado e comprometer o esforço feito no combate à pandemia de COVID-19.

«Eu percebo a implicação económica e social tremenda que tudo isto tem, mas não podemos novamente ser precipitados na nossa abordagem e, dessa forma, comprometer aquilo que foi o esforço que fizemos, designadamente com muita dificuldade agora em janeiro», disse à agência Lusa o presidente da associação, Ricardo Mexia.

A este propósito, o médico acrescentou: «Tenho muito receio que agora, com esta descida dos números, de repente passemos outra vez a ser os melhores do mundo e a querer reabrir tudo sem verdadeiramente ponderar essas implicações».

Esperando que «haja ponderação» nesta matéria e que a comunicação «também seja clara» sobre os desafios que o país ainda enfrenta, Ricardo Mexia notou que «vacinar todos ainda está muto longe», sendo que as diversas medidas de proteção vão manter-se «durante muito tempo».

Questionado se um eventual desconfinamento tem de ser feito com conta peso e medida, Ricardo Mexia respondeu: «Precisamente, planear o desconfinamento e fazê-lo de forma regrada e disciplinada».

Na terça-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, disse que Portugal deverá continuar com o nível de confinamento atual até meados de março, indicando que o país continua com uma «incidência extremamente elevada» de novos casos de contágio pelo novo coronavírus.

«É bastante evidente que o atual confinamento tem que ser prolongado por mais tempo, desde já durante o mês de fevereiro, e depois sujeito a uma avaliação, mas provavelmente por um período que os peritos hoje estimaram em 60 dias a contar do seu início», afirmou Marta Temido, após uma reunião virtual com especialistas no Infarmed, em Lisboa.

O confinamento decretado em 15 de janeiro marcou o início do decréscimo do número de novos casos, «mais acentuado» a partir do agravamento das medidas e o fecho das escolas, no dia 21 de janeiro.

Embora «mais atrasada», verificou-se também a partir desse momento uma redução gradual do número de internamentos e de mortes atribuídas à COVID-19.

A pandemia de COVID-19 provocou, pelo menos, 2.341.496 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.718 pessoas dos 774.889 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.