COVID-19: Câmara Municipal de Loulé apela à testagem da população

Durante este período de festas, a Câmara Municipal de Loulé apela «à testagem da população como forma de prevenir a disseminação da COVID-19 no concelho».

Durante este mês de dezembro, o Governo alargou o regime excecional de comparticipação de testes rápidos de antigénio à COVID-19 de quatro para seis testes por utente, por mês.

Nesse sentido, e face à grande afluência registada nos agendamentos para a realização de testes no concelho, a autarquia solicitou ao ABC – Algarve Biomedical Center, um reforço significativo da capacidade de testagem para os próximos dias, pelo que quem tiver sintomas, tenha estado em contacto com uma pessoa positiva ou tencione participar numa reunião com familiares ou amigos, poderá realizar testes antigénio de forma gratuita, no walk thru de Loulé, situado no Parque das Cidades.

Para tal, bastará ter o número de utente à mão e realizar uma marcação online aqui. Esta medida surge ainda numa altura em que é exigida a apresentação de um teste negativo à COVID-19 para entrar nos alojamentos turísticos, para participar em eventos e espetáculos culturais e desportivos, assim como para frequentar restaurantes nos dias 30 e 31 de dezembro e 1 de janeiro.