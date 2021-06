A Autoridade de Saúde Regional do Algarve determinou hoje a suspensão das aulas presenciais do 1.º e 2.º ciclos nos municípios de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e São Brás de Alportel, devido à «gravidade da situação» epidemiológica.

Em comunicado, a autoridade de saúde regional do Algarve explica que a decisão tem como base «o princípio da precaução», devido à existência de «816 casos confirmados ativos de covid-19», com uma taxa de incidência a 14 dias por 100 mil habitantes de 583 em Albufeira, 329 em Faro, 448 em Loulé, 403 em Olhão e 326 em São Brás de Alportel.

«Esta medida, decidida pela gravidade da situação, de modo a conter cadeias de transmissão, por um período previsível de 12 dias iniciado na segunda-feira, dia 28 de junho, coincidindo com o final do ano letivo, será monitorizada permanentemente e revista no dia 09 de julho, com análise da situação epidemiológica dos municípios nessa data», pode ler-se na nota assinada pela delegada de Saúde regional do Algarve, Ana Cristina Guerreiro.