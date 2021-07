COVID-19: Aljezur renova e reforça apoios à comunidade

Câmara Municipal de Aljezur renova e reforça as medidas de apoio ao comércio, às empresas e às pessoas.

No sentido de se dar continuidade a algumas medidas de apoio às pessoas, ao comércio e às empresas, foi aprovado na reunião de Câmara de 22 de Junho, um conjunto de medidas na redução dos seguintes tarifários e taxas, com efeito a partir de 1 de julho até 31 de dezembro do corrente. As medidas são:

Redução em 50 por cento, nos tarifários de água, águas residuais e resíduos sólidos, na parte da tarifa fixa, para todo o tipo de consumos e relativamente às faturas emitidas referentes aos consumos registados durante os meses de julho a dezembro de 2021.

A isenção de taxas de ocupação de espaço público e publicidade para fins comerciais, a estabelecimentos locais, durante os meses de julho a dezembro de 2021;

A isenção de rendas de espaços municipais, aos concessionários de quiosques, lojas, bancas e outros, durante os meses de julho a dezembro de 2021.

Para o executivo da Câmara Municipal de Aljezur, estas medidas visam aliviar os custos das pessoas do concelho, assim como dos empresários das várias áreas, permitido minimizar os efeitos da situação em que vivemos, continuando assim atentos às pessoas, às empresas e à economia do concelho.