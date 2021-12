COVID-19: Albufeira volta a disponibilizar testes gratuitos à população

Marcação deve ser feita online, para os dias abrangidos pela gratuitidade. Pareceria entre o município de Albufeira e o ABC.

A Câmara Municipal de Albufeira, em parceria com o ABC – Algarve Biomedical Center, vai voltar a realizar testes rápidos de antigénio gratuitos de despistagem à COVID-19 à população do concelho, à semelhança do que já foi feito noutras fases da pandemia.

Desta vez, os testes gratuitos estarão disponíveis nas vésperas de feriado e às sextas-feiras e sábados, entre as 20h00 e as 24h00, durante o mês de dezembro (dias 10,11,17,18 24 e 31).

Para o efeito, os interessados devem efetuar online a marcação do procedimento, dirigindo-se depois ao Centro de Testagem de Albufeira, no parque de estacionamento em frente ao Tribunal.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, refere que a medida tem por objetivo «massificar a testagem da população do concelho à COVID-19, realizando testes para que todos possam usufruir do tradicional convívio de Natal e Fim de Ano junto de familiares e amigos, bem como frequentar restaurantes e estabelecimentos de diversão em condições de segurança».

Rolo sublinha que «face ao agravamento da situação pandémica, conjugado com uma época do ano propícia ao convívio familiar e à diversão, esta é a melhor forma, juntamente com a higiene das mãos, o distanciamento social e a vacinação, de garantir a despistagem de contágios comunitários, no sentido de evitar a propagação do vírus».

O autarca reforça «a importância da medida» e apela a que todos «cumpram as recomendações da Direção-Geral de Saúde».

Todos os testes são realizados por profissionais do ABC – Algarve Biomedical Center.