COVID-19: 14.160 novas infeções e 37 mortes nas últimas 24 horas

Portugal registou 14.160 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2, nas últimas 24 horas, e 37 mortes associadas à COVID-19.

Há ainda uma nova diminuição dos internamentos, indicou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje, estão internadas 1.799 pessoas, menos 137 do que na sexta-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão 118 pessoas (menos nove), embora nem todos os internamentos se devam à COVID-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos diminuiu hoje para 504.185, menos 12.705 do que na sexta-feira e, nas últimas 24 horas, foram dadas como recuperadas 26.828 pessoas, para um total de 2.653.049 desde o início da pandemia.

Portugal registou, pelo segundo dia consecutivo, menos de 2.000 internamentos, o valor mais baixo do último mês, tendo-se verificado números idênticos a 16 de janeiro, quando estavam internados nas enfermarias dos hospitais 1.813.

Também os cuidados intensivos registam uma ocupação semelhante à do início de dezembro de 2021.

Nas últimas 24 horas deixaram de estar em vigilância 12.965 contactos, mas as autoridades de saúde ainda mantêm 521.186 pessoas nestas condições.

Desde março de 2020, foram infetadas em Portugal pelo menos 3.178.029 pessoas com o SARS-CoV-2 e foram declaradas 20.796 mortes associadas à COVID-19.

Das 37 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, 16 aconteceram na região Norte, 11 na zona de Lisboa e Vale do Tejo, oito na região Centro, uma no Algarve e uma no Alentejo.

Por idades, duas das pessoas com COVID-19 que morreram nas últimas 24 horas tinham entre 50 e 59, duas entre 60 e 69 anos, 11 entre 70 e 79 anos e 22 tinham 80 anos ou mais.

A maior parte dos novos contágios foi diagnosticada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 4.505 infeções, seguindo-se o norte (3.194), o Centro (2.624), os Açores (1.525), o Algarve (836), o Alentejo (907) e a Madeira (569).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 1.126.848 casos e 8.644 mortes.

Na região norte registaram-se 1.210.395 infeções e 6.366 óbitos e a região Centro tem agora um total acumulado de 473.313 infeções e 3.686 mortes.

O Algarve totaliza 128.606 contágios e 674 óbitos e o Alentejo soma 112.191 casos e 1.161 mortos por COVID-19.

A Região Autónoma da Madeira soma, desde o início da pandemia, 74.270 infeções e 182 mortes e o arquipélago dos Açores 52.406 casos e 83 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

De acordo com DGS, foram contabilizados 1.481.069 casos de infeção em homens e 1.694.133 em mulheres, havendo 2.827 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Desde março de 2020 morreram 10.943 homens e 9.853 mulheres de COVID-19.