Corridas de São Silvestre regressam a Lagoa no fim do ano

No dia 30 de dezembro, as Corridas de São Silvestre estão de regresso a Lagoa com vários percursos adequados a diferentes idades.

As Corridas de São Silvestre estão de regresso a Lagoa, com a realização da «São Silvestre Lagoa», no dia 30 de dezembro, pelas 17h30. Esta prova terá associada à sua realização uma vertente solidária.

Com ponto de partida no Largo do Auditório Carlos do Carmo, a corrida principal da «São Silvestre Lagoa», com um percurso de 10km, tem um prémio associado de 4600€.

Para além da corrida principal, irão realizar-se também, as versões Kids (sub 10/ sub 12) com um percurso de 300m e a Mini São Silvestre / Caminhada, num percurso de 5km.

Os participantes deverão efetuar a sua inscrição online (disponível brevemente), sendo que o valor das inscrições reverte para os Bombeiros Voluntários de Lagoa e para a causa do pequeno Lourenço Dias.

Será disponibilizado Bolo Rei e chá quente para todos os participantes.

Fique atenta/o à abertura das inscrições nas redes sociais da Câmara Municipal de Lagoa e «junte-se a esta iniciativa solidária», convida a autarquia.

As Corridas de São Silvestre tratam-se de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lagoa e a Associação de Atletismo do Algarve.

Este último tem como principal atividade o desenvolvimento deste desporto na região, tanto em competições regionais, nacionais e internacionais, dando apoio aos clubes de atletismo filiados, sendo uma estrutura aglutinadora.

