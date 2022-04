Corrida Fotográfica de Portimão volta ao formato presencial

Prova mantém possibilidade de participação online e as inscrições já estão abertas.

A Corrida Fotográfica de Portimão regressa no dia 14 de maio para a sua 22ª edição, trazendo uma novidade: o retorno da modalidade presencial, depois de um interregno motivado pela pandemia COVID-19, mantendo-se também a vertente online.

Considerada «a mais importante competição do género a sul do Tejo», a já tradicional iniciativa da Câmara Municipal de Portimão visa promover um olhar atual e criativo dos entusiastas e amigos da fotografia, através dos diversos temas propostos, sob o mote Vida: «A incerteza da vida»; «Resistência, resiliência e sobrevivência»; «Um frágil património» e «Será isto que me faz feliz?».

A modalidade presencial decorrerá entre as 9h00 e as 21h00, pelas ruas de Portimão, com o envio de fotos a ser possível até dia 25 de junho, tal como na modalidade especial online, sempre respeitando os quatro temas propostos.

O Museu de Portimão, responsável pela organização do concurso, já está a receber as inscrições para as duas modalidades (aqui), com a possibilidade de os interessados se inscreverem em ambas as modalidades ou apenas numa, estando o respetivo regulamento disponível online.