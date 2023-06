«Copa do Guadiana» vai reunir milhares de participantes em VRSA

São cerca de 4500 participantes a juntarem-se na «Copa do Guadiana», em VRSA, tornando a cidade na capital do futebol juvenil.

O Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António vai receber, entre os dias 25 de junho e 3 de julho, a nona edição d´«Copa do Guadiana», o maior torneio nacional de futebol realizado num só concelho.

A edição de 2023 será a maior de sempre e contará com a presença de 272 equipas e mais de 4500 participantes, entre atletas e staff, transformando a cidade na capital do futebol juvenil.

A competição vai estar dividida em nove escalões, nomeadamente sub-08 (futebol 5), 09, 10, 11, 12 e 13 (futebol 7, 9 e 11), sub-15 e sub-17 (futebol 11), estando reunidas todas as condições para jogos de alto nível com jovens entre os sete e os 17 anos.

Este ano, o torneio será dividido em três momentos. De 25 a 28 de junho (futebol 11) estarão em competição os escalões de Juvenis (atletas nascidos em 2006/2007), Iniciados (atletas nascidos em 2008/2009) e Infantis A (atletas nascidos em 2010).

Já entre 28 junho e 1 de julho entram em campo os escalões de Infantis A, pela primeira vez com a variante de futebol 9 (atletas nascidos em 2010). Os Infantis B (atletas nascidos em 2011) e Benjamins A (atletas nascidos em 2012), em futebol 7, entram em campo nas mesmas datas.

Por fim, entre 1 e 3 de julho (futebol 7 e futebol 5) competem os escalões de Benjamins B (atletas nascidos em 2013), Traquinas A (atletas nascidos em 2014) e Traquinas B (atletas nascidos em 2015).

Os jogos terão lugar no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, Campo Francisco Gomes Socorro e Complexo Desportivo de Monte Gordo e decorrem diariamente a partir das 8h30.

Um ano mais, voltam assim a estar criadas todas as condições para a concretização de grandes momentos futebolísticos, juntando as futuras promessas do futebol e os melhores clubes da atualidade.

No dia 25 de junho, às 20h30, irá ainda realizar-se o desfile de abertura com as equipas de futebol 11, promovendo o convívio e o clima de festa entre todos os participantes.

Este momento repete-se no dia 1 de julho, às 19h30, sendo considerado a cerimónia de abertura do torneio para os restantes escalões.

Para Álvaro Araújo, presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, «a presença no concelho de dezenas de equipas e de centenas de participantes de diferentes regiões do país, durante mais de uma semana, cria uma dinâmica única que beneficia não só a economia local, como também promove a nossa cidade como um destino turístico e desportivo de referência».

«Através da Copa do Guadiana estamos a reforçar a nossa posição como capital do futebol juvenil, proporcionando aos atletas, treinadores e famílias uma experiência inesquecível, e a contribuir para a formação desportiva e pessoal dos participantes», conclui.

Estão alocadas ao evento cerca de 80 pessoas para suporte e apoio, nomeadamente ao nível técnico, sendo que durante toda a prova será criada a linha «Copa do Guadiana Bus» para transportar os milhares de atletas entre os alojamentos e os locais dos jogos.